「獅子王：木法沙」北美逆襲奪冠 全球票房4.76億美元

迪士尼「獅子王：木法沙」重回北美票房冠軍。

2025年伊始，「獅子王：木法沙」（Mufasa：The Lion King）逆襲奪得北美周末票房本年度首輪排名冠軍。

據票房統計網站BoxOfficeMojo1月5日的電影市場數據，29部影片北美周末票房（1月3日至5日）報收約1.04億美元。

儘管隨著放映影院開始減少，奇幻音樂動畫片「獅子王：木法沙」第三個上映周末票房環比下跌35.2%，但仍以約2384萬美元從上期榜單亞軍升至2025年第一期北美周末票房排行榜榜首。目前該片北美票房約1.69億美元；加上佔比逾六成的北美以外市場，總票房達4.76億美元。

迪士尼「獅子王：木法沙」。(美聯社)

奇幻冒險喜劇片「音速小子3」（Sonic the Hedgehog 3）緊隨其後，以約2120萬美元周末票房、42.7%環比跌幅，從上期榜單冠軍退居本輪排名次席。該片北美票房現約1.88億美元、全球票房增至約3.36億美元。自去年12月20日亮相至今，「音速小子3」北美與全球票房均已超越2020年推出的第一部。視其當前勢頭，料將超過第二部前作，刷新該系列票房紀錄。

「音速小子3」由電玩遊戲改編。(美聯社)

奇幻懸疑恐怖片「吸血鬼：諾斯費拉圖」（Nosferatu）第二個上映周末在放映影院有所增加的情況下票房環比下跌39%，以約1320萬美元蟬聯季軍。該片北美票房現約6940萬美元，總票房突破1億美元。

本輪北美周末票房十強另一位逆襲者是迪士尼 公司旗下奇幻冒險動畫片「海洋奇緣2」（Moana 2），以約1240萬美元周末票房從上期榜單第5名回升至本輪排名第4位。其北美票房現約4.25億美元、全球票房逾9.6億美元，在2024年北美與全球年度票房榜上均列第4名。

改編自百老匯 同名音樂劇的「魔法壞女巫」（Wicked），則以約1020萬美元周末票房從上期榜單第4名降至本輪排名第5位。自2024年11月22日上映以來，這部奇幻歌舞愛情片在北美收獲約4.51億美元、全球票房約6.81億美元，摘得2024年北美年度票房季軍。

本期十強榜單其他排名波瀾不驚，由傳記音樂劇情片「巴布狄倫：搖滾詩人」（A Complete Unknown）、懸疑驚悚片「小心肝兒」（Babygirl）、動作冒險劇情片「神鬼戰士2」（Gladiator II）、動作驚悚劇情片「家園」（Homestead）和體育傳記劇情片「內心之火」（The Fire Inside）依次蟬聯。