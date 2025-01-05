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「獅子王：木法沙」北美逆襲奪冠 全球票房4.76億美元

中新社／洛杉磯5日電
迪士尼「獅子王：木法沙」重回北美票房冠軍。
迪士尼「獅子王：木法沙」重回北美票房冠軍。

2025年伊始，「獅子王：木法沙」（Mufasa：The Lion King）逆襲奪得北美周末票房本年度首輪排名冠軍。 

據票房統計網站BoxOfficeMojo1月5日的電影市場數據，29部影片北美周末票房（1月3日至5日）報收約1.04億美元。 

儘管隨著放映影院開始減少，奇幻音樂動畫片「獅子王：木法沙」第三個上映周末票房環比下跌35.2%，但仍以約2384萬美元從上期榜單亞軍升至2025年第一期北美周末票房排行榜榜首。目前該片北美票房約1.69億美元；加上佔比逾六成的北美以外市場，總票房達4.76億美元。

迪士尼「獅子王：木法沙」。(美聯社)
迪士尼「獅子王：木法沙」。(美聯社)

奇幻冒險喜劇片「音速小子3」（Sonic the Hedgehog 3）緊隨其後，以約2120萬美元周末票房、42.7%環比跌幅，從上期榜單冠軍退居本輪排名次席。該片北美票房現約1.88億美元、全球票房增至約3.36億美元。自去年12月20日亮相至今，「音速小子3」北美與全球票房均已超越2020年推出的第一部。視其當前勢頭，料將超過第二部前作，刷新該系列票房紀錄。 

「音速小子3」由電玩遊戲改編。(美聯社)
「音速小子3」由電玩遊戲改編。(美聯社)

奇幻懸疑恐怖片「吸血鬼：諾斯費拉圖」（Nosferatu）第二個上映周末在放映影院有所增加的情況下票房環比下跌39%，以約1320萬美元蟬聯季軍。該片北美票房現約6940萬美元，總票房突破1億美元。

本輪北美周末票房十強另一位逆襲者是迪士尼公司旗下奇幻冒險動畫片「海洋奇緣2」（Moana 2），以約1240萬美元周末票房從上期榜單第5名回升至本輪排名第4位。其北美票房現約4.25億美元、全球票房逾9.6億美元，在2024年北美與全球年度票房榜上均列第4名。 

改編自百老匯同名音樂劇的「魔法壞女巫」（Wicked），則以約1020萬美元周末票房從上期榜單第4名降至本輪排名第5位。自2024年11月22日上映以來，這部奇幻歌舞愛情片在北美收獲約4.51億美元、全球票房約6.81億美元，摘得2024年北美年度票房季軍。

本期十強榜單其他排名波瀾不驚，由傳記音樂劇情片「巴布狄倫：搖滾詩人」（A Complete Unknown）、懸疑驚悚片「小心肝兒」（Babygirl）、動作冒險劇情片「神鬼戰士2」（Gladiator II）、動作驚悚劇情片「家園」（Homestead）和體育傳記劇情片「內心之火」（The Fire Inside）依次蟬聯。 

迪士尼 百老匯

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