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為放假謊稱家人過世？ 四血型想偷懶時都用什麼理由

世界新聞網／輯
不同血型的人想偷懶時，會用不同理由請假。示意圖。（取材自pexels.com@ZDV Media）
不同血型的人想偷懶時，會用不同理由請假。示意圖。（取材自pexels.com@ZDV Media）

有時工作或唸書太疲勞，想要稍微休息時，也許會編造一些病假之類的事由來請假。日本網站「占TV」近來就分析四種血型的人，在想要請假時，往往會編造什麼樣的理由。

A型

循規蹈矩的A型，通常會以「我感冒了，今天想請假休息」這樣的理由打電話請假。因為這是最普遍的理由，相對不容易被懷疑。為了以防萬一，A型通常隔天會戴著口罩上班。但是，當同事關心問他們「身體好點了嗎」時，他們可能會感到一絲愧疚。

B型

常常突發奇想的B型，可能會以「我的寵物跑掉了」來當作請假的理由。且若是平時就在公司裡，經常提到自己多喜歡寵物，這個理由或許能博得同事的認同。不過，也有可能因被反駁「工作比較重要」遭到否決，所以能不能成功還是有些風險。

O型

工於心計的O型，可能會以「有家人過世了」為由請假。即使有些可疑，但這種說詞通常讓人不好意思追究。不過這樣的理由無法太常使用，而且在隔天上班時，可能會被問到與逝世者的相關細節。如果被揭穿了，自己的信用就會嚴重損害。

AB型

AB型常常即興發揮，不考慮後果，因此在請假時，他們甚至會捏造說「家裡遭小偷」等理由。但這麼誇張的說詞，往往會引來更多追問，像是「報警了嗎」、「被偷了什麼」等等，導致自己必須在一連串的追問中，費盡心思來回答更多的問題。

血型

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