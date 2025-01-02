「煎雞腿vs.烤牛肉」熱量評比解析 一盲點該注意

在計算料理熱量時，也要注意醬汁等盲點。（取材自unsplash.com＠Hailey Tong）

愈來愈多人注重飲食健康，吃飯時會多加注意餐點的卡路里。然而，除了帳面上的食材以外，還有很多容易忽略的死角，可能會影響到餐點的熱量，愈是想要精密控管，就愈該注意這些細節。

根據日本媒體「FRaU」報導，雞肉的烹調方式相當多樣，包括煎、烤或油炸等等。烤牛肉則也依據各種不同的部位，帶來不同的變化。本次文章便以用油或奶油煎製的雞排，和牛肩部瘦肉的烤牛肉比較熱量。

在一般的觀念裡，會認為瘦肉的熱量比較低。事實上，200克純雞腿肉熱量約為約為380大卡，而200克牛肉瘦肉約為276大卡，帳面上確實低了一點。不過在料理過程，用5克橄欖油煎製200克的雞腿肉，加上鹽1.2克、胡椒0.01克，最後餐點的熱量，會來到425大卡。

但是，由於瘦肉油脂較低，因此200克的牛瘦肉需要以15克橄欖油來烤，同樣加上鹽1.2克、胡椒0.01克，最後會變成410大卡，兩者之間的熱量差距便大幅縮小。如果加上市面上的烤牛肉醬汁，就可能再增加約120大卡，使得烤牛瘦肉的餐點熱量，反而還超過了烤雞腿肉料理。

因此在計算熱量時，調味料的成分和多寡也該注意，以免出現盲點。