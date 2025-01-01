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12星座2025年誰最能實現願望？ 天秤運勢絕佳、他心想事成

世界新聞網／輯
2025年每個星座容易實現不同願望。(歐新社)
2025年每個星座容易實現不同願望。(歐新社)

2025年到來，每當新的一年開始，都免不了會許下新年新希望。日本網站「占TV」近來就分析12星座在2025年時，願望成功率的排行為何。

第12名 獅子座

自己原本的願望可能有所改變，反覆摸索過程或許會帶來不安，但請抱持「船到橋頭自然直」的心態，不必太過著急。

第11名 牡羊座

像是「一夜致富」、「閃電成婚」這類戲劇性的願望不太容易實現，但像是精進料理技術之類貼近日常生活的願望，則會慢慢成真。

第10名 魔羯座

與其期待好運，不如腳踏實地逐步實現目標，會發現自己的能力增強，許多事情都能順利完成。需要運氣的願望，可以等6月之後運勢好轉。

第9名 金牛座

變得富有的願望很有機會實現！良好的財運將幫助你提升收入，甚至找到新的賺錢途徑。不過不包括樂透等需要運氣的事情。

第8名 射手座

和邂逅、戀愛、結婚相關的願望較容易實現，建議提前做好準備。6月前的美容與時尚運勢高漲，是鑽研打扮的好時機

第7名 雙魚座

與家庭相關的願望特別容易實現，像是找到理想的家具等等。6月以後將有強運伴隨身邊，無論是小確幸還是大野心都能成真。

第6名 天蠍座

強烈慾望將成為實現願望的動力，隨著6月的到來，你會發現願望和目標逐一實現。享受這個能徹底解放慾望的時期吧。

第5名 巨蟹座

前半年可能會遭遇許多不順，讓你心情低落。但6月以後運勢會迅速提升，一切苦盡甘來。保持行動，能將夢想化為現實。

第4名 處女座

是個升職或找到理想工作的好時機。建議多向周圍人傳達或尋求建議，6月以後人際關係運勢好轉，可能斷開壞緣、結交良緣。

第3名 水瓶座

與娛樂、創意或戀愛相關的願望容易實現，也許會站上舞台或邂逅戀人。6月以後，與減肥或健康相關的願望也會更容易實現。

第2名 天秤座

運勢絕佳！實現願望的機會頻頻降臨，建議積極嘗試夢想已久的事物。尤其是與國外相關的願望，實現可能性更高。

第1名 雙子座

2025年將是雙子座的大幸運期！任何願望都相當容易實現。憑藉各方好運的加持，所有念頭有望成真。此外，6月以後財運上升，與金錢相關的願望也更易達成。

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