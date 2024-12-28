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注定孤老終身？研究：有這3個關鍵特質 容易單身一輩子

編譯徐榆涵／即時報導
最新研究顯示，3個關鍵人格特質決定一個人是否會單身到老。（美聯社）
最新研究顯示，3個關鍵人格特質決定一個人是否會單身到老。（美聯社）

你注定孤老終身嗎？德國布萊梅大學最新研究顯示，3個關鍵人格特質決定一個人是否會單身到老，分別是不太外向、不太盡責和不太樂於體驗生活。

研究結果顯示，與已婚或戀愛中的人相比，單身者比較不外向、不太盡責和不太樂於體驗生活。

研究作者之一的茱莉亞（Julia Stern）說，終生單身者與有伴侶者存在差異，強調必須格外照顧或關心這些人，可能會帶來幫助。

研究團隊將7.7萬名50歲以上者分成5組，分別是目前有伴侶、從未與伴侶同居、從未結婚或從未與他人建立長期關係。

參與者完成有關他們的生活滿意度和五大人格特質（對體驗持開放態度、責任感、外向、隨和和神經質）調查後，結果顯示，從未有過認真感情關係者在外向、開放度和責任感得分，都比目前單身者低。此外，母胎單身者的平均生活滿意度也較低。

研究人員也發現不同文化、性別和年齡之間的關鍵差異，像是在結婚率較高的國家，單身導致生活滿意度得分更低。另外像是單身女性的生活滿意度高於單身男性，而老年單身者往往比中年單身者對自己的單身狀態更滿意。

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