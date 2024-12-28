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常放這地方當心發霉長蟲 白米存放5大NG行為

世界新聞網／輯
白米存放有些事情得注意。（取材自unsplash.com＠Daniela Paola Alchapar）
白米存放有些事情得注意。（取材自unsplash.com＠Daniela Paola Alchapar）

白米是華人習以為常的主食。雖然白米相對儲存容易，不過若是沒有放好，很可能會產生米蟲，或者讓白米變質，甚至發臭。日本媒體「grape」近來諮詢米飯業者「ヤマトライス」，瞭解到存放白米時，應該避免哪些NG行為。

1.買了後就跟著包裝一起存放

有的包裝為了透氣，可能並不是完全密封的狀態。然而沒有密封，就可能讓水分、濕氣滲入包裝內，或者讓小蟲爬進去。因此買了米之後，最好換到能密封的包裝內。

2.放置在廚房水槽底下

很多人會將米袋放到廚房水槽底下，覺得這樣就不會曬到太陽。不過，水槽底下環境潮濕、空氣流通差，容易發霉，還可能沾染到排水管的臭味，最好不要放在這裡。

3.放置在瓦斯台下

除了和水槽底下一樣，有不透氣的缺點以外，瓦斯台還容易因為烹飪等等狀況，導致溫度上升。應該避免將米粒放到容易產生高溫的場所，最好放在冰箱或太陽照不到的地方。

4.保存時間過長

有時候為了省事，會一次購買大量的白米。然而經過處理的精米，如果放置太久，就會漸漸變質、口感下滑。買米的時候，還是仔細估算自己要吃的量最好。

5.將新米混入舊米中保存

有些人可能認為家中放米的容器很密封，所以買了新的米，也會丟進原先保存的舊米之中混在一起。但容器和舊米放久了容易生蟲，因此在放新米前，最好先用光舊米，並且將容器徹底清潔為佳。

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