紐約男跌倒下體痛爆 就醫發現「陰莖整根鈣化」變骨頭

男子跌到後陰莖倍感疼痛，求醫後發現自己罹患罕見的「陰莖鈣化」；示意圖。（圖／123RF）

紐約有名男子日前意外摔倒，求醫時他表示除了膝蓋，自己的陰莖同樣有疼痛感，醫師檢查後驚訝地發現這名男子罹患了極為罕見、全球目前不到40例的「陰莖鈣化」，病情主要是陰莖軟組織中的鈣質累積、形成類似骨頭的結構。

太陽報報導，這名63歲、有酗酒史的男子日前在紐約街頭，當時他拄著拐杖在人行道上行走，卻一時失足、臀部著地，雖然他後續能自行起身，但膝蓋和陰莖均有劇烈疼痛感，只好前往醫院急診室求助，醫師檢查後震驚地發現他竟罹患名為「陰莖鈣化」的罕見疾病。

針對男子抱怨陰莖有疼痛感，醫師卻沒有發現任何前列腺腫脹或異常分泌物，後續對骨盆照X光、尋找是否有骨折時，醫師驚訝地發現男子的陰莖有類似骨頭的結構生長，根據醫務人員的說法，男子的陰莖出現廣泛的斑塊狀鈣化，初步診斷為懷為「陰莖鈣化」。

據悉，這個疾病是因陰莖軟組織中鈣質的累積所引起，最終導致陰莖內部形成類似骨頭的結構，這樣的病例極為罕見，目前全球累積不到40例。

至於造成陰莖軟組織中鈣質累積的原因為何？醫師推測與「佩洛尼氏病」（Peyronie's Disease）有關，這是1種陰莖硬化、導致彎曲的疾病，通常會導致勃起功能障礙，且主要影響40歲以上的男性，不過年輕男性也可能有這樣的疾病。

然而前述摔倒的男子更為罕見，醫師透露「他的整個陰莖都出現骨化」，並表示「陰莖鈣化通常只發生在陰莖的中段，很少有病例是整個陰莖都鈣化」，不過據稱這名男子後來不顧醫療建議、執意離開急診室，這讓醫師無法進行任何後續檢查或研究。

除了前面提到的「佩洛尼氏病」，其他可能導致陰莖鈣化的疾病包括晚期腎臟疾病、代謝異常、陰莖反覆外傷或慢性發炎。

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