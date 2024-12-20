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好市多熱門聖誕商品回歸 顧客怨：以前半價就買得到

世界新聞網／輯
在聖誕假期到來前，好市多(Costco)再度推出了熱門商品「60片佳節餅乾托盤」，不過也有網友覺得新的價格太貴了。(取材自Instagram)
在聖誕假期到來前，好市多(Costco)再度推出了熱門商品「60片佳節餅乾托盤」，不過也有網友覺得新的價格太貴了。(取材自Instagram)

對許多人來說，好市多(Costco)的季節限定產品，是每年都會特別關注的消息，儘管可能因價格上漲或是包裝不同等因素，使每年的季節性商品不太一樣，但忠實顧客仍喜歡在聖誕節前來到好市多掃貨，關注限定商品。而今年最新推出的商品就是「60片佳節餅乾托盤」。

根據Parade報導，對於喜愛好市多烘焙部門的忠實顧客來說，今年假期的好市多也沒讓人失望，在聖誕節到來前夕，再度推出了熱門商品「60片佳節餅乾托盤」。不管你是想每個晚上吃一片餅乾直到聖誕節，或是把托盤帶去參加聖誕派對，這款「季節性餅乾拼盤」都深受許多顧客的喜愛。

餅乾托盤一推出，到貨的消息就像雪花紛飛一般，在網路上迅速傳開來，有網友表示 「這超適合帶去聖誕派對」，還有人說「我想要一整盤只有灑巧克力米口味的餅乾盤」。

但也有人對於餅乾盤的回歸，沒有那麼大的興趣，說今年應該會因為價格的關係不會買，有網友留言表示「實在太貴了，我才不會付這個錢買，」也有人說「以前半價就買的到了」。

建議對佳節餅乾盤有興趣的人，儘早在搶購一空前去好市多購買，因為對於那些不想在家從頭開始自己製作餅乾的人來說，每塊不到0.42美元的餅乾，仍是理想的選擇。

每盒「60片佳節餅乾盤」中，都有5種口味各12片的餅乾，包括大顆巧克力塊餅乾、焦化奶油糖餅乾、巧克力巧克力脆片餅乾、雙重堅果餅乾和水晶糖果餅乾。

好市多 聖誕節 Costco

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