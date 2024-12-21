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「九重紫」李昀銳豐富小表情勾人 與孟子義「騎馬離別吻」浪漫唯美

世界新聞網／輯
李昀銳(右)出道十年，憑藉「九重紫」晉升新一代古裝男神。(取材自微博)
李昀銳(右)出道十年，憑藉「九重紫」晉升新一代古裝男神。(取材自微博)

近日熱播的陸劇「九重紫」成為網友熱議焦點，尤其男星李昀銳與女星孟子義的多場唯美吻戲，更讓粉絲直呼「太上頭了！」劇中兩人「先婚後愛」的情節，加上高難度的浪漫吻戲，令觀眾心跳加速。

28歲的李昀銳出道十年，終於憑藉「九重紫」晉升新一代古裝男神。他在劇中飾演「宋墨」，與孟子義飾演的「竇昭」上演重生後的虐戀情節。兩人之間的吻戲，包括「騎馬離別吻」、「船上面紗吻」及「滾床吻」，場場唯美浪漫，刷新古偶劇的新高度。

據孟子義透露，導演為求完美，特地提供800支影片作為參考，甚至開玩笑建議兩人在私下練習。不過她立刻否認道：「當然沒有啦！」這也是兩人首次挑戰如此深度的吻戲，導演甚至要求「親到翻面才喊卡」，最後還是孟子義尷尬地推開李昀銳才結束。

陸劇「九重紫」有多場浪漫吻戲。(取材自微博)
陸劇「九重紫」有多場浪漫吻戲。(取材自微博)

陸劇「九重紫」有多場浪漫吻戲。(取材自微博)
陸劇「九重紫」有多場浪漫吻戲。(取材自微博)

戲外，兩人的互動同樣引發熱議。在綜藝節目「奔跑吧」中，李昀銳暖心為孟子義遮光、蓋外套，兩人的互動甜度爆表。網友紛紛留言：「快點官宣吧！」

「九重紫」在MyVideo戲劇榜上穩居第一，劇情講述竇昭遭遇背叛後重生，與宋墨相扶相持，逐漸成為彼此的知己。兩人從猜忌到深情，讓人看得揪心又感動。

網友在微博分享「宋墨的小表情」，對李昀銳的演技讚不絕口，並表示「被李昀銳的演技戳到了，表情管理超絕，看了『九重紫』宋墨，徹底被李昀銳圈粉，他的每個小表情都太豐富了，可愛又有勁兒，這樣有顏又有演技的寶藏演員，誰能不愛啊？期待他未來帶來更多驚喜」。

網友分享宋墨的小表情。（取材自微博@最佳蹲坑讀物）
網友分享宋墨的小表情。（取材自微博@最佳蹲坑讀物）

其他人則留言「這小子過於可愛了」、「這表情管理也太絕了吧」、「小林未來可期，期待更多好的作品」、「細微表情變化更能看出演技」、「李昀銳演技就是很生動的感覺啊」、「最近讓我很著迷的男人，一顰一笑都觸動我的心」、「太可愛了，我徹底愛上了」、「李昀銳的小表情太可愛了，特別愛看他笑」、「這表情管理也太豐富了吧。不過挺可愛的呀」。

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