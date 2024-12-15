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華人留學生怨孢子甘藍「怎麼煮都難吃」 內行人曝食譜

世界新聞網／輯
網友分享「留學生的惡夢食物」。孢子甘藍示意圖。（取材自pexels.com@KATRIN BOLOVTSOVA）
網友分享「留學生的惡夢食物」。孢子甘藍示意圖。（取材自pexels.com@KATRIN BOLOVTSOVA）

獨自離鄉背井求學的留學生不只要克服語言不通的障礙，還得習慣當地不同的生活，可能會因此出現水土不服的狀況。有在美國的留學生抱怨「孢子甘藍真的是留子永遠的惡夢」，他試過各式做法，都無法讓烹煮出美味的料理。有內行人建議「對半切開放到平底鍋里和黃油和培根一起煎」，又香又美味。

一名華人網友在社群軟體小紅書貼文表示，「孢子甘藍真的是我永遠的惡夢，沒有任何一種方法能讓他變好吃」，他試過煎、煮、炸等多種方式，然而只要把菜葉烹調到發黑的狀態，就會出現一股生澀的味道，他也笑稱，「看到它居然是長在樹枝上，我一直以為它就是小捲心菜長在土裡的」。

其他人留言「中國不大規模普及養殖的東西，99%的機率都是不好吃，這是我去過20個國家吃過的東西的經驗」、「主要是飲食習慣的問題，許多外國人也吃不習慣華人的食物和烹調方法，現實並不像tiktok裡演得那樣」、「孢子甘藍我覺得還好，目前吃過的老外蔬菜最接受不能的是生的羽衣甘藍，綠色和紫色都太硬了」。

有網友分享自己的吃法，留言「這玩意我拿水煮就直接吃了，我吃著是香甜的，可能我天賦異禀，吃土都能吃出美味」、「這東西巨好吃啊，對半切開放到平底鍋里和黃油和培根一起煎，真的香，沒有辦法相信世界上會有人不愛吃這麼做的孢子甘藍」。

孢子甘藍(Brussels sprout)又稱球芽甘藍、布魯塞爾芽菜，因可食其芽而被栽植為一種蔬菜，由於帶點苦味，初次品嚐可能難以下嚥，但高溫烹煮可除去苦味。煮過的抱子甘藍在西餐中常做為配菜。

華人 留學生 料理食譜

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