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神經外科醫師母親常做這道牛肉燉菜 營養好吃又健腦

世界新聞網／輯
紐約一位神經外科醫師的母親常做一道伊朗燉菜，其中很多食材都能預防失智。薑黃示意圖。（取材自pexels.com@ Photo By: Kaboompics.com ）
紐約一位神經外科醫師的母親常做一道伊朗燉菜，其中很多食材都能預防失智。薑黃示意圖。（取材自pexels.com@ Photo By: Kaboompics.com ）

紐約「北岸－長島猶太裔醫療系統」（Northwell Health）的神經外科醫師拉蘇利（Jonathan J. Rasouli），他的母親很喜歡做一道伊朗燉菜，裡面有草飼牛肉、薑黃和新鮮香草，都是預防失智症、抗疲勞和腦霧的最佳食材，常吃能保大腦健康。

紐約郵報（New York Post）報導，拉蘇利的母親常做一道伊朗燉菜（Ghormeh sabzi），對腦部健康很好。

拉蘇利說，薑黃會產生薑黃素，可以抗發炎，還能增進記憶力，減少導致阿茲海默症的澱粉樣蛋白老化斑（Amyloid plaques）的形成。另外，該道菜中還有葫蘆巴（Fenugreek），含有豐富抗氧化劑，波斯酸橙（Persian limes）有維他命C 和獨特的植物化合物可以降低氧化壓力（Oxidative stress），避免其相關症狀如記憶退化、腦霧和疲勞發生，腰豆（kidney bean）提供植物性蛋白質，可以促進腦部健康。

以下是拉蘇利母親的燉菜材料和烹飪方式：

食材：

1. 1磅的草飼牛肉
2. 一顆洋蔥，切丁
3. 一把西芹，切碎
4. 一把芫荽，切碎
5. 半把葫蘆巴
6. 1/2杯浸泡過一整晚的腰豆
7. 一茶匙薑黃粉
8. 3至4片波斯酸橙
9. 一大匙橄欖油
10. 鹽巴及胡椒，調味用

作法：

1. 在大鍋中加入橄欖油以中火加熱，煸炒洋蔥至金黃色後加入牛肉和薑黃，將肉煮至棕色。
2. 加入切碎的西芹、芫荽和葫蘆巴，和牛肉一起炒至有香味。
3. 加入腰豆，在鍋中加水至淹過所有食材，煮滾後轉小火。
4. 用叉子把波斯酸橙刺一刺後放進鍋中，蓋上鍋蓋繼續煮2至3小時，期間不時攪拌，煮至肉及腰豆變軟。
5. 視個人口味喜好撒上鹽巴和胡椒調味，和番紅花飯一起盛盤就好了。

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