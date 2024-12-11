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火腿是否健康、一口都別吃？ 專家這樣分析

世界新聞網／輯
專家認為加工肉品還是要少吃。火腿示意圖，和本新聞無關。（取材自pexels.com@Nicolas Postiglioni)
專家認為加工肉品還是要少吃。火腿示意圖，和本新聞無關。（取材自pexels.com@Nicolas Postiglioni)

火腿是常見的食物，也是很多佳節大餐的主角，但火腿是否健康、能不能多吃也是很多人所在意的，康乃爾大學營養科學學院主任克斯騰（Sander Kersten）說，偶爾吃並不會對健康有重大影響，而沒有或是只有少量加工肉品的全面、均衡的飲食才是維繫長期健康的方法。

今日美國（USA Today）報導，佳節假期來到，無論是帕瑪爾火腿（prosciutto）還是熟食板上的伊比利亞火腿（jamón serrano），火腿是大餐主角的常客，也被認為蛋白質含量高、脂肪含量低，是獲得維生素和礦物質的良好來源，但專家近幾年對加工肉品的攝取量提出擔憂。

農業部表示，火腿是醃製過的豬腿肉，美國癌症研究中心對加工肉品的定義是醃製、鹽漬、煙燻過的肉，醃製過程中很常用到硝酸鹽和亞硝酸脂類；火腿可分為乾醃和濕醃，也有未經醃製的火腿，這種火腿不含硝酸鹽和亞硝酸脂類，農業部規定要標示「新鮮」、「未經醃製」。

克斯騰說，每種火腿含有的營養都不同，而火腿是獲得硒和所有必要九種胺基酸的來源，也有鐵、鋅和不同的維生素B，還有只能在以動物為來源的食物中找到的維生素B12。

克斯騰指出，過去十年的研究指出，食用加工肉品和部分疾病有關連，特別是會增加罹患大腸癌的風險，火腿因為其保存方法，鈉含量也較高。根據Healthline，2盎司的火腿就占每日鈉攝取量的26%。

根據世界衛生組織的數據，高鈉飲食可能會增加高血壓、心血管疾病、肥胖、胃癌、骨質疏鬆症、腎臟疾病和梅尼爾氏症的風險。

克斯騰說，綜合這些原因，不鼓勵大家吃加工肉品，雖然火腿含有多種營養素，但那些營養素也可以透過吃其他食物獲得。美國癌症協會指出，加工肉品應少吃，甚至不要吃。報導指出，但若喜歡吃火腿，偶爾淺嚐不會出大事，但最重要的還是全面、均衡的飲食。

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