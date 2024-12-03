經典色也可能穿成老頑固 女性穿搭「黑色衣物」三要點

經典的黑色衣物在搭配上也得注意眉角。（取材自unsplash.com＠Tobias van Schneider）

衣服穿搭 眉角多，現在天氣轉冷，除了上衣和褲子以外，往往還需要搭配外套、靴子等等配件。而無論是哪一類的衣物，黑色都是常出現的款式，但如果搭配不好，難免也會顯得土氣。日本媒體「サンキュ！」介紹成熟女性在穿搭黑色衣物時，需要注意哪些事項。

1.避免過於平淡

到了秋冬季節，黑色上衣成為穿搭的軸心，畢竟黑色百搭又適合各種品項。然而，對成熟女性來說，穿搭不當可能會讓膚色看起來暗沉，甚至顯得單調。建議穿著黑色毛衣時，可搭配飾品裝飾臉部周圍，並選擇黑底點點圖案或條紋等花紋款式，或將黑色作為內搭顏色，避免整體造型過於沉悶。

2.增添一些活潑感

黑色服裝往往有股正式感。若在造型上還過於強調這種正式感，反而可能讓人感到生硬，有種老頑固的感覺。在一身黑裝時，可選擇具有光澤，或富有活潑感的材質來增加層次，並搭配灰色或白色襪子、褲襪，讓腿部顯得輕盈。也能選擇毛絨感強或帶些微亮片的材質，讓穿搭更有格調。

3.營造清爽感

冬季黑色外套的出現頻率特別高，因其百搭特性，幾乎可以與所有品項搭配。不過一身黑漆漆的造型，有時會讓人覺得過於厚重。建議搭配圍巾或針織帽等冬季配件，減輕黑色的沉重感。或是在內搭衣服、下半身或鞋子中加入一點白色，平衡整體視覺效果，讓造型看起來更輕盈。