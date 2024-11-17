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10組最常被盜用密碼出爐 資安專家：駭客1秒就破解

TVBS新聞網／編輯 游舒婷 報導
電腦駭客示意圖。（路透）
電腦駭客示意圖。（路透）

資安問題嚴重，如何設置一個安全又好記的密碼是一個難題。密碼管理器NordPass再度公布最常被使用、容易被駭客駭入的密碼排行。

密碼管理器NordPass每年都會公布容易被駭客駭入的密碼排行，排名越高代表安全性極低，如果看全球的部分，前10名分別為「123456」、「123456789」、「12345678」、「password」、「qwerty123」、「qwerty1」、「111111」、「12345」、「secret」、「123123」。

美國的部分，前10名分別為「secret」、「123456」、「password」、「qwerty123」、「qwerty1」、「123456789」、「password1」、「12345678」、「12345」、「abc123」。

專家一直警告網路使用者不要使用簡單組合的密碼，因為駭客只需不到一秒就能破解。NordPass建議，為了保護的帳戶安全，密碼長度最好至少20個字元。一些研究表示，由數字、字母和特殊符號隨機組合而成的長密碼被破解的可能性非常低。

此外，也要避免不同帳戶重複使用密碼，並盡可能設定身分驗證，以防其中一個帳戶遭到駭客攻擊後其他帳號也遭殃。如果發現很難記住複雜的密碼，可以使用網路上提供的免費密碼管理器，或是用其他方式記錄下來。

快改密碼！專家曝這10組密碼最不安全　駭客1秒就破解

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