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南加女住進租屋後 皮膚癢又痛 元凶竟是空調

天冷想泡湯？ 小心「冬季癢」找上身 老年人最常出狀況

記者廖靜清／台北即時報導
預防冬季癢，洗澡完立刻擦保濕乳液。（123RF）
預防冬季癢，洗澡完立刻擦保濕乳液。（123RF）

進入秋冬，肌膚容易出問題，不少人陸續出現乾燥、粗糙、搔癢、脫屑、龜裂等症狀。台灣林口長庚醫院皮膚科主治醫師吳明穎表示，秋冬早晚溫差大，皮脂分泌減少，皮膚的保水能力下降，肌膚較敏感的族群應避免泡溫泉，否則會愈泡愈乾，甚至產生紅斑、紅疹。

天氣慢慢轉涼，皮膚容易缺乏油脂、水分，加上新陳代謝減緩，肌膚若過於乾燥，導致發作「冬季癢」發作。吳明穎說，這種情況又稱為「缺脂性皮膚炎」，最常發生在老年人族群，以及乾性膚質者、患有異位性皮膚炎的人身上。

吳明穎提醒，「冬季癢」是老年人常見的皮膚病，除了本身的皮脂腺活性隨年齡增長而減弱，老年人喜愛泡湯，過酸的溫泉可能對皮膚產生傷害。尤其是對皮膚刺激性較高的硫磺泉，pH值只有2至3左右，其硫化氫成分會破壞皮膚表面的角質層，易加重濕疹、異位性皮膚炎的發炎反應。

泡溫泉可促進血液循環，吳明穎分享，在泡完溫泉後，用趕快用溫涼清水淋浴，沖去殘留的溫泉，並擦上滋潤保濕的護膚產品。挑選原則以「成分單純」為重點，注意無添加色素、香料、酒精、防腐劑等刺激性因子。另外，可選擇添加神經醯胺、維他命B及C等滋養成分，改善乾燥、脫屑、泛紅等問題。

除了泡溫泉之外，吳明穎說，冬天洗澡也要注意水溫，以38°C至40°C最合適，水溫太高會打亂肌膚水油平衡，引起皮膚乾癢。洗完澡後，身上的水尚未乾時，立即擦抹保濕乳液，形成一層保護膜，提高皮膚水分含量，加強補水及鎖水。

台灣夏天濕熱、冬天乾冷，氣候轉換讓皮膚問題接踵而來，吳明穎強調，避免皮膚清潔過度、注意保水保油。如果是「冬季癢」好發族群，也應去油膩、忌辛辣，減少重口味的食物，偏燥熱食材會助長身體的火氣。

如何預防秋冬皮膚乾癢

1.避免高溫泡澡，水溫物超過40°C。

2.泡溫泉注意時間，肌膚敏感者要避開硫磺泉。

3.小心皮膚過度清潔，會破壞油脂及水分平衡。

4.選擇適當的保濕品，成分愈單純愈好

5.減少辛辣、油炸及重口味食物。

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