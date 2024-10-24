在家做滑嫩炒蛋 摻水或牛奶哪種好吃？

要做滑嫰炒蛋這道美食，該摻水還是牛奶，廚師們各有己見。示意圖。（取材自pexels.com@sandrin）

美食、旅遊作家艾蜜莉‧亞歷山大(Emily M Alexander)表示，想做滑嫩炒蛋這道美食，該加水還是牛奶 ，向來有流派之爭，根據她多次實驗的心得，發現加水、加牛奶，做出來的滑嫩炒蛋各有千秋，她詳細說明兩者差異。

加水做的滑嫰炒蛋較蓬鬆。炒蛋過程中水氣蒸發，把蛋「抬」起來，蓬鬆程度明顯增加。而加牛奶做的滑嫰炒蛋較緻密，牛奶跟水不一樣，會把蛋「壓下去」，這樣增加的緻密感相對下較硬，但仍然是炒蛋，還是軟的，尤其對更喜愛奶油感的人，仍喜歡加牛奶。

加水做的滑嫰炒蛋，蛋本身的味道及香氣較濃，這是相對加牛奶做的同樣料理而言。畢竟加了水做的炒蛋，蛋味就稀釋了。但是，水還是忠於原味的。加牛奶做的滑嫰炒蛋奶油口味較強，牛奶本身強烈的口味容易滲入炒蛋當中，但有人就愛這種絲滑感。

雞蛋 本身不含乳糖，因此加水做的滑嫰炒蛋適合有乳糖不受症的人食用。不容否認的是，加牛奶做的滑嫰炒蛋營養較高一些，這是因為牛奶當中有各種維他命、礦物質所致，另外蛋白質也更豐富。

食物講究色香味，加水做的滑嫰炒蛋顏色較為鮮黃，牛奶的白色會讓蛋的顏色亮度減弱，但兩者都還是令人食指大動。