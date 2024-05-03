雖吸引台積電設廠 歐盟 「不務實」晶片夢仍難圓？

圖為博世（Robert Bosch）在德國德勒斯登的晶圓生產線。(路透)

歐盟 決心以補貼政策大力扶植半導體業，使過去30多年的歐洲晶片 製造中心、以巴洛克建築風格著稱的德國城市德勒斯登（Dresden）翻紅。但業內人士質疑投資 激增和政府支持，能否真正帶來回報。根據日經報導，前方並非坦途大道。

德勒斯登最近吸引到的巨額投資包括：英飛凌（Infineon）砸50億歐元（53.3 億美元）蓋新廠、博世（Robert Bosch）斥資30億歐元擴建在該地和德國其他地區的廠房，台積電投資100億歐元專門生產車用晶片最受矚目。另有美國最大晶圓代工廠格芯（GlobalFoundries）醞釀擴建在該市的設施，可能投入數十億歐元。而歐洲頂級應用型研究機構Fraunhofer正在德勒斯登擴建研發設施，攻下一代先進晶片封裝技術和記憶體晶片解決方案的運算功能。

歐盟希望到2030年，歐洲半導體產能在全球的占比能從10%提高到20%。但430億歐元的一籃子計畫，支持成員國的晶片生產、開發計畫和新創企業投資，與美國、日本和中國大陸相比，Fraunhofer項目協調人Martin Landgraf坦承「微乎其微」，可能不足以振興晶片業。

華盛頓最近向英特爾提供最高86億美元補貼和110億美元貸款、給台積電和三星各66億美元和64億美元。美光也獲61億美元補助，在岸生產用於AI運算的先進記憶體。至於日本，向台積電、三星和美光赴日設廠提供的補貼，相當於計劃投資額的逾40%。

台積電轉投資的世界先進董事長方略強調，晶片製造的成功需要長期的承諾：「需投資巨款，而且必須長期堅定的投入。如果投資兩三年後，發現太燒錢，無法繼續，那麼你不屬於這個行業。」

資金支持之外，人才供給和市場規模也至關重要。

歐盟半導體業協會之一Silicon Saxony的總經理Frank Boesenberg說，隨著新投資加入，到2030年，德勒斯登僅半導體專業人員就需要近2.7萬人，「未來幾年必須有13,000多名技術人才遷往德勒斯登」。

勞動力問題不止於此。Market Intelligence & Consulting Institute電子與綠能研究中心主任Jerry Peng說，對在歐投資和擴張的亞洲晶片製造商和供應商而言，「較高的成本當然是個問題，但歸根結底，人員管理、勞資關係和工作文化差異才是最大隱憂」。

此外，BofA Global Research的歐洲、中東和非洲地區IT硬體研究主管Didier Scemama 說，晶片製造方面的專業知識不可能一蹴而就。他解釋：「我買了米其林三星主廚Joel Robuchon的一本烹飪書，然後買進完全相同的食材，但現實會是，我煮出來的紅酒燉牛肉會和Robuchon的完全不一樣。半導體製造也是同樣道理。」

所以，歐盟想在尖端半導體領域占據領先地位，是否務實？

歐盟工業主管Thierry Breton說，歐洲必須超越較老舊的晶片技術，發展自己的先進能力。問題是歐盟沒有這種半導體的終端市場。

BofA的Scemama指出，歐盟執委會想實現的目標與歐洲半導體公司願意投入的成本，可能不匹配。