女撿流浪貓養店裡 見客人來纏著不放「跳肩膀撒嬌」

貓咪跳上客人肩膀撒嬌。（取材自微博＠煙台廣播電視台）

自古有云招財貓會招財，現代人喜歡貓貓狗狗，甚至有許多貓狗主題餐廳，可見可愛的貓貓狗狗可以有效提升消費意願。一位中國網友將流浪貓帶回家養，原本性格暴躁的貓咪，最終竟然變得非常親人，有客人上門就要趴在客人肩膀上，讓每個客人都流露出幸福洋溢的表情。

根據微博 煙台廣播電視台報導指出，一名中國女子將黑白色的流浪貓帶回家養，剛撿回家時貓咪性格暴躁，她本來以為這隻貓咪不適合家養，想不到後來貓咪個性慢慢變得乖巧溫馴，甚至只要有客人上門消費，貓咪就會跳上客人的肩膀，並且趴在客人的肩膀上撒嬌，客人還會開心地摸摸貓咪的毛，並露出開心的表情。

其他網友紛紛留言「這是真招財貓啊，小貓：人我搞定！快讓他掏錢！」、「不認生」、「好可愛啊」、「貓咪：不掏錢就別想走」、「黑貓警長，嘿嘿」、「貓：付錢了嗎？快付錢啊！大爺，付錢」、「客人情緒穩定」、「不買東西不讓走」、「招財喵呀！」、「好熱情」、「如果有貓貓這樣爬我肩上，我每天都去買東西」、「不掏錢，我搔你」、「乳牛貓都是這麼精力旺盛的嗎」。

不過也有人擔心「可是總會有人不喜歡貓呀」、「有貴重物品的地方最好還是看好小貓咪吧」、「這新聞有問題吧，這是官媒？求問，貓毛過敏的人群並不低，如按新聞裡說，來客人就趴肩膀，那麼店門是否有提醒，客人過敏，店方是否擔責」、「擺拍啊，陌生客人怎麼可能那麼淡定」。