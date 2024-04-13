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獸醫警告「這狗長大會很跩」 他忘餵飯見金毛表情終於懂了

世界新聞網／輯
獸醫警告飼主，拉布拉多長大後會很跩。(小紅書)
獸醫警告飼主，拉布拉多長大後會很跩。(小紅書)

拉布拉多擁有柔順的金毛、下垂的無辜雙耳，幼年時期的模樣相當可愛，有中國網友養了拉布拉多，卻被獸醫警告「這狗長大後會很跩」，本來不信邪的他，直到某次沒有準時餵飯，他才體會到獸醫所言為真。其他人笑稱「連鼻孔都在罵人」。

一名網友在社群軟體小紅書貼出一則影片，影片開頭可見一隻金黃色的拉布拉多幼年犬，表情呆萌，相當惹人疼愛。不過他表示，獸醫警告他，拉布拉多長大後「會很跩」，他本來不相信獸醫所說，還不解表示「就這玩意很跩？」直到某次沒有準時餵飯，長大後的拉布拉多表情都變了，不只歪頭瞪人，還一臉不屑，讓他又好氣又好笑。

其他人則留言「原來狗狗也有單眼皮」、「鼻孔都在罵人」、「有點像一個人的表情包，黑臉那個」、「氣到冒鼻涕泡」、「一臉說著『女人，你自己品吧』的模樣」、「好像容嬤嬤」、「眼神想刀了你」、「表情到位」、「長的有點像我外公」、「跟我生氣的時候還挺像的」、「好想摸一摸寶子的頭啊」、「都不想正眼看你，狗好人壞」、「七個不滿八個不憤的倔種」、「好有脾氣的小雞毛」。

同樣飼養拉布拉多的飼主也留言「我家這個也是如出一轍的質問」、「我家旺財也很跩，我家的狗旺財也很拉啊，它見人就咬就是不咬我啊」、「看看我家逆子的眼神多兇，我家逆子把這個床都咬壞了」、「金毛確實跩，但做錯事的時候都看起來可憐兮兮，無辜到讓我時常懷疑自己是不是錯了」。

網友忘記餵飯，拉布拉多臭臉。(小紅書)
網友忘記餵飯，拉布拉多臭臉。(小紅書)

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