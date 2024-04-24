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新家跑來兩隻「意外訪客」 淒厲叫聲逗笑網友：像被綁架

世界新聞網／輯
一對美國情侶剛搬家後，意外有兩隻羊跑到自家庭院。（取材自TikTok@1997blaire）
一對美國情侶剛搬家後，意外有兩隻羊跑到自家庭院。（取材自TikTok@1997blaire）

美國地大，在人口比較沒那麼密集的區域，會不時遇上一些意外的動物。近來一位美國網友，就在社群網站上，分享了在自家庭院中，遇到「意外訪客」的經過。

根據日本媒體「grape」報導TikTok網友「1997blaire」最近分享，表示最近才和男朋友剛搬家的她，有一天在家時，突然接到男友的電話。男友當時正帶狗散步準備要回來，他用急切的語氣通知「1997blaire」，表示家裡的庭院出現「兩隻野狗」，不知道該怎麼辦才好。

於是1997blaire到庭院察看，但她發現那其實不是野狗，而是兩隻「山羊」。原來她男朋友視力不好，所以看成是狗。為了等待飼主出現，「1997blaire」發現兩隻羊要往鄰居方向移動時，急忙限制住他們的動向，不要讓他們亂跑。結果，兩隻羊因此放聲大叫，引起左鄰右舍前來圍觀。不過也因此找到了羊的飼主，讓對方把羊能夠牽回去，平息了這段意外插曲。

@1997blaire

This was the funniest thing ever today😂 #straydog #blindproblems #goatsoftiktok #goat🐐

♬ original sound - 1997blaire

許多網友也紛紛表示「聽到羊的叫聲整個笑死」、「那個尖叫彷彿在說『我被綁架了』」、「山羊真的是很有趣的動物」、「想像一下鄰居們聽到羊叫聲有多困惑」、「他們看著你的方式，就好像庭院是他們的一樣」、「大搖大擺地走近你家庭院，然後像是被綁架一樣尖叫」。

社群網站 日本 TikTok

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