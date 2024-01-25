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加州迪士尼冒險樂園飄年味 花木蘭與木須龍迎接龍年

新華社／洛杉磯25日電
遊客在加州迪士尼樂園參加農曆新年慶祝活動。（新華社）
遊客在加州迪士尼樂園參加農曆新年慶祝活動。（新華社）

「中國龍」歡騰起舞，大紅燈籠高掛，經典動畫「花木蘭」（Mulan）中的木須龍踩著歡快的鼓點向遊客拜年。加州迪士尼冒險樂園裡張燈結綵，洋溢著濃濃的年味。來自世界各地的遊客參加各種農曆新年慶祝活動，感受中國傳統文化的獨特魅力。

1月23日至2月18日加州迪士尼冒險樂園舉辦農曆新年文化慶祝活動，以一系列充滿樂趣的節慶活動、文藝演出、年味十足的亞洲美食、琳瑯滿目的年貨商品，吸引各地遊客共迎農曆新春佳節。

遊客在加州迪士尼樂園參加農曆新年慶祝活動。（新華社）
遊客在加州迪士尼樂園參加農曆新年慶祝活動。（新華社）

跳跳虎、花木蘭、木須龍、米奇、米妮等迪士尼卡通人物穿上節日盛裝迎接賓客，其中米奇和米妮的新裝格外奪目。中國著名服裝設計師郭培為這兩個迪士尼經典動畫形象特別設計了春節新裝，刺繡、盤扣、祥雲、流蘇……富含中國元素的設計，象徵著吉祥和好運。

花木蘭農曆新年遊行是迪士尼每年新春慶典的亮點。龍年將至，木須龍成了當仁不讓的主角。伴著喜慶的樂曲，花木蘭和搭檔木須龍攜手亮相，帶領遊行隊伍為遊客送上新春祝福。

遊客在加州迪士尼樂園參加農曆新年慶祝活動。（新華社）
遊客在加州迪士尼樂園參加農曆新年慶祝活動。（新華社）

「我希望通過我的表演和與觀眾的交流，把花木蘭的故事傳遞給全球遊客，展現花木蘭的勇氣與智慧，增加各地遊客對中國文化、中國形象的了解和喜愛。」花木蘭扮演者說。

在中國傳統文化中，龍承載著豐富的歷史和文化含義，龍年也代表著祥瑞、豐收和吉祥。園區的「許願牆」上，掛滿了遊客們寫下的新年心願卡。在中國書法藝術家展台前，遊客們排起長隊，等候中國書法家寫下寄託新年祝福的漢字。

來自科羅拉多州的傑斯‧尼豪斯在紅色的小卡片上寫滿了對全家的祝福。「這是我第一次參加中國農曆新年慶祝活動，完全被喜慶的氣氛所感染。春節為我打開了解中國文化的一扇窗。我媽媽就是龍年出生的，今年是她的本命年。」

在園區的美食廣場，擔擔麵、宮保雞丁包、清蒸全魚、蝦肉炒飯、越南三明治……琳瑯滿目的亞洲美食讓遊客們在舌尖上享受濃濃年味。

迪士尼目的地銷售部大中華及東南亞區市場與銷售總監鄧慶玲表示，希望各地遊客通過參與迪士尼的農曆新年慶祝活動，感受到中國新春佳節的喜慶氛圍，體驗中國傳統文化的魅力。

迪士尼 花木蘭 加州

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