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女團宿舍髒亂如「地獄」 內衣褲「分不清主人」還互穿

聯合新聞網／綜合報導
南韓網路綜藝節目日前突襲6人女團「Cignature」宿舍，製作組表示髒亂程度堪稱「歷代級」。（取材自YouTube頻道「M드로메다 스튜디오」）
南韓網路綜藝節目日前突襲6人女團「Cignature」宿舍，製作組表示髒亂程度堪稱「歷代級」。（取材自YouTube頻道「M드로메다 스튜디오」）

南韓一檔網路綜藝、主打清潔型娛樂節目「打掃狂Brian」，日前突襲6人女團「Cignature」宿舍，節目尚未開始前，製作組便提醒男團出身主持人Brian，這次髒亂程度堪稱「歷代級」，更請來清潔團隊加入打掃行列，而當Brian一走進女團宿舍也看傻，驚呼根本是「人間地獄」。

打破大家對女生宿舍的幻想，只見客廳、洗衣機上堆滿待清洗的衣物，甚至在成堆衣物中、臥室床底下都還有吃到一半的食物、喝剩的飲料和泡麵碗，不僅衣物的主人是誰早已分不清外，成員坦言，貼身衣物交換穿也已是家常便飯，讓Brian受不了驚呼「太噁心」。

影音來源：M드로메다 스튜디오

「Cignature」成員表示，她們住進該宿舍半年，空間因各處亂堆的物品無處行走，也沒有能吃飯的餐桌，只要有「空地」她們便會席地而坐、躺，當作吃飯休息的地方。成員們還指出，宿舍原本有負責打掃的人員，但在看到宿舍的慘況後就「逃走了」。

就在參觀完髒亂的宿舍後，為了整理房內過多的衣物，Brian也教授幾招小撇步，如「斷捨離」丟掉平日不會穿的衣物，根據針織、帽T等不同種類衣物分門別類收納等，最後在6人和清潔團隊同心協力下，宿舍環境終於重回乾淨整潔的狀態。

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