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法男玩跳傘遭飛機「空中斬首」 飛行員喊冤：是他改路線

編譯徐榆涵／即時報導
法國一名跳傘運動員在進行飛鼠裝滑翔時，遭到飛機斬首慘死。圖為飛鼠裝滑翔示意圖，與本新聞無關。(路透)
法國一名跳傘運動員在進行飛鼠裝滑翔時，遭到飛機斬首慘死。圖為飛鼠裝滑翔示意圖，與本新聞無關。(路透)

法國64歲飛行員阿蘭（Alain C）2018年駕駛飛機搭載10名跳傘者，其中一名40歲跳傘運動員加利（Nicolas Galy）著飛鼠裝，從高度約4267公尺的飛機上跳下，未料20秒後就撞上飛機並遭機翼斬首。面臨過失殺人指控的阿蘭在庭上供稱，自己沒有做錯任何事，是加利未遵循原本路線飛行，這場審判將於11月做出判決。

每日郵報報導，加利是2018年7月時，從法國南部凱爾西地區布洛克鎮（Bouloc-en-Quercy）上空約4267公尺往下跳的兩名跳傘運動員之一，當時他穿著飛鼠裝跳下滑行，不料在短短20秒後，直接和飛機相撞，飛機的左翼夾住了加利，頭顱遭到扯落，當場死亡，隨後加利的緊急降落傘打開，屍體降落在一片田野上。

對此，阿蘭遭控過失殺人，檢察官認為他的失誤導致這起可怕事故。開庭時，阿蘭辯稱，自己沒有做錯任何事，是加利沒有遵循預期路線，「更不應該走這條路線」。

阿蘭表示，加利是一名工程師兼跳傘運動員，曾進行226次跳傘，經驗豐富，他以為加利的位置在更南一點的位置，未料竟與飛機保持平行，他喊冤表示，「這不是我的責任，我認為我的飛行路線是對的」，「這是我一生的悲劇，但我沒有錯」。

法庭中還揭露了阿蘭當時因為健康狀況，遭法國航空當局限制他的飛行權，他卻仍持無效執照飛上天空。

檢察官也反駁阿蘭的說法，認為死者加利是該起事故中唯一沒犯錯的，因此要求法庭判處這名飛行員12個月緩刑和1萬歐元（約1萬714美元）罰款，案件預計於11月宣判。

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