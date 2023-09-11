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何時吃晚餐對身體最好？專家揭最佳時機：選錯時間會毀了晚上睡眠

聯合新聞網／即時報導
太陽報引用專家說法指出，吃飯的時間會影響到一個人的睡眠。情境示意圖。（取材自Ingimage）
太陽報引用專家說法指出，吃飯的時間會影響到一個人的睡眠。情境示意圖。（取材自Ingimage）

現代人生活忙碌，可能因為通勤或加班延後吃晚飯時間，近日有媒體引述多位專家說法指出，吃晚餐的時間會影響到晚上睡眠，甚至很難減肥，並分享最佳吃晚餐時機，呼籲民眾別太晚用餐。

根據太陽報報導，健康專家明迪（Mindy Pelz）在TikTok上向觀眾呼籲，盡量別太晚吃晚飯。明迪解釋，如果民眾傍晚5時吃晚飯，體內胰島素會出現峰值，接著就會開始下降，然後褪黑激素（一種在睡眠中發揮重要作用的激素）會在深夜不斷累積，「你需要讓褪黑激素發揮作用，讓你睡個好覺，並在進食完後，從胰島素飆升中恢復過來」。

明迪說道，如果能在睡覺前3個小時解決掉晚飯，對身體比較有好處，她指出，若民眾很晚才用餐，不僅會囤積脂肪，體內褪黑激素水平也會在胰島素水平上升時「同時上升」，打亂生理規律。

台灣家醫科醫師李思賢曾在粉專PO文解釋，褪黑激素會讓胰臟減少分泌胰島素，並維持睡眠期間的血糖穩定，但「太晚的進食」或「過多的藍光」，會破壞這個機轉。李思賢也補充，有研究顯示，一位健康的人只要短短一周發生睡眠不足問題，就能將身體狀態發展至「糖尿病前期」，暗示了睡眠不足會導致胰島素敏感度下降，發生「胰島素阻抗」，這也是代謝症候群的根本原因。

太陽報引用醫學養生書籍《Fast Like a Girl》作者說法指出，「所以晚餐的時間很重要，要確保胰島素和褪黑激素反向出現，而不是同時出現」，另一名醫學博士達納（Dana Cohen）則表示，晚餐的最佳時間是下午5時至7時之間。

一名營養師凱瑟琳（Catherine Canadeo）建議，不僅要提早吃飯，也要提早喝茶，「研究人員發現，吃得越早，血糖調節效果越好，脂肪代謝也越好，脂肪代謝是脂肪儲存的一個因素」，凱瑟琳也表示，吃早餐、清淡的晚餐有助於改善睡眠、改善消化系統、促進新陳代謝以及降低血壓。

醫學 血糖 糖尿病

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