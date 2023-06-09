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趙建銘胞弟驟逝疑這病因 「爆炸性頭痛」藏警訊 1/3送醫已太遲

記者邵心杰／台南即時報導
趙玉柱上月假釋出獄，次子趙建勳（右）趕來載父親回家、兩人都非常開心，沒想到今天卻傳出趙建勳過世消息。圖／民眾提供
趙玉柱上月假釋出獄，次子趙建勳（右）趕來載父親回家、兩人都非常開心，沒想到今天卻傳出趙建勳過世消息。圖／民眾提供

前總統陳水扁親家趙玉柱向矯正署申請假釋出獄，上月5日才由駙馬爺趙建銘的弟弟趙建勳接父親出獄，未料，昨天驚傳因病過世，疑與動脈瘤出血有關，安南醫院神經血管介入手術室主任張哲肇說，一旦出血，典型症狀為爆炸性頭痛，約近3分之1病患到院前已無生命跡象，不能輕忽。

50歲的趙建勳突然過世，趙妻迄今仍難以接受丈夫過世的消息，面對親友致意，趙妻仍難掩悲傷神情，抱著親友痛哭。

親友指出，趙建勳7日在家直喊頭痛，卻未警覺是腦部出問題，吃了1顆普拿疼止痛後緩解，還與家人共進晚餐。

昨天起床他仍感不適，中午妻子發現丈夫昏迷不醒，趕緊送往奇美醫院，經診斷是腦部動脈瘤破裂，趙曾是該院醫師，全院出動多名醫師會診急救，還裝上葉克膜施救，傍晚仍告不治。而趙本身不知自己有動脈瘤。

安南醫院醫師張哲肇說，腦動脈瘤好發於4、50歲以上成年人，與抽菸、血壓控制不佳有關，而紅斑性狼瘡等自體免疫疾病或多囊性腎病也有較高發生率。腦動脈瘤算是並不少見的腦血管病變，在其未破裂出血前，通常無任何症狀。

張哲肇表示，腦動脈瘤破裂出血通常造成所謂蜘蛛膜下出血，其中最為典型症狀為爆炸性頭痛，病患通常主訴如被雷擊般的頭痛。一旦出血，約近3分之1病患到院前已無生命跡象，經過急救也無法挽救，約3分之1病患即使送醫後，仍因破裂產生的併發症如再出血或腦血管痙攣，導致最終死亡或重度失能，僅有不到一半的病人有機會藉由「開顱夾閉手術」或「經血管內栓塞術」避免再次破裂出血。

張哲肇表示，多數未破裂腦動脈瘤並無明顯症狀，多為健檢或因其他病因進行腦部檢查時意外發現。若屬於有腦動脈瘤家族史、動脈瘤高風險族群如長期抽菸、高血壓控制不良，或患有紅斑性狼瘡、多囊性腎病的人，可考慮在健檢中加入磁振造影檢查進行篩檢。

高血壓 手術 併發症

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