我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

世界OnAir／從台灣到美國 我在紐約街頭表演布袋戲

一人擁有好幾個銀行帳戶 至少可享這4個好處

紅肉PK白肉 速懂分類方式及營養價值

記者鄒尚謙／即時報導
動物性肉品是蛋白質來源，主要分為紅肉與白肉兩類，營養價值略有不同。圖為歸類為白肉的鮭魚、鮪魚、旗魚等。本報資料照片。
動物性肉品是蛋白質來源，主要分為紅肉與白肉兩類，營養價值略有不同。圖為歸類為白肉的鮭魚、鮪魚、旗魚等。本報資料照片。

動物性肉品是蛋白質來源，主要分為紅肉與白肉兩類，營養價值略有不同，紅肉含有更多礦物質，白肉則蘊含優質蛋白質。長久以來，紅肉攝取過量一直被認為有致癌風險，但近年陸續有相關研究推翻「紅肉較不健康」的觀念。

今天教你如何區分紅白肉，各取其優、適當攝取，避開不利健康的風險因素。

台灣國民健康署時常叮囑民眾，應少吃紅肉、多吃白肉。更有研究指出，攝取過量紅肉會增加罹患大腸癌的風險。聽起來紅肉似乎對健康有相當大的威脅，但真的是這樣嗎？營養師說，紅肉雖有較多的不飽和脂肪酸，但當中也含有鐵、鋅、維生素B12等營養素，重點仍是「均衡不過量」食用。

國際癌症研究總署指出，每天攝取超過50克的加工肉品或100克的紅肉，將增加17%的大腸癌罹患風險。

分類方式

紅肉肌紅蛋白較多，生肉呈現紅色；常用紅肉四隻腳、白肉兩隻腳區分。

日常飲食上，該怎麼辨別紅肉？營養師劉怡里表示，紅肉因含有較高的「肌紅蛋白」，為動物肌肉內的蛋白質，負責運輸體內氧氣等，因此烹調前的肉質為紅色。

但為何被歸類為白肉的鮭魚、鮪魚，肉質也呈現紅色？劉怡里說，鮭魚食用甲殼類，而甲殼類中所含的類胡蘿蔔素，造成肉色偏紅；而鮪魚則被研究分類為肌紅蛋白較多的白肉。

通常紅肉指的是豬、羊、牛、馬肉等。劉怡里說，營養衛教上常將「四隻腳」的家畜類分類為紅肉，「兩隻腳」的雞、鴨、鵝，以及魚類、海鮮類則稱作白肉。

我不是紅肉。製表/元氣周報
我不是紅肉。製表/元氣周報

營養價值

紅肉：鐵質含量高，女性、孕婦、貧血者的重要營養素。

劉怡里表示，相較白肉，紅肉營養價值中有更多的鐵、鋅、維生素B12，主要富含鐵更是女性生理期、缺鐵性貧血族群、兒童青少年發育期需多攝食的，醫師也常提醒孕期第三期的女性多補充，可提供寶寶出生4個月內所需的鐵。

白肉：高蛋白、低脂肪，魚類含豐富Omega-3脂肪酸。

白肉被視為「優質蛋白質」，劉怡里說，白肉因富含蛋白質、不飽和脂肪酸含量較高，例如，家禽類中的雞胸肉、雞里肌肉，相對是高蛋白、低脂肪的肉類。

海鮮除了脂肪含量較低，也富含鋅、牛磺酸等營養素；魚類除了高蛋白，還含有豐富的Omega-3脂肪酸，可以抑制發炎反應、預防心腦血管疾病，增強抗氧化能力，是白肉中相當好的選擇。鮭魚、鮪魚、秋刀魚、鯖魚等魚類，DHA、EPA等Omega-3脂肪酸最豐富。

紅肉與白肉比一比。製表/元氣周報
紅肉與白肉比一比。製表/元氣周報

食用風險

加工紅肉易致癌少碰為妙，新鮮紅肉應限量，避免心血管風險。

劉怡里指出，紅肉脂肪含量普遍比白肉多，其中飽和脂肪酸比例也較高，嗜吃大量紅肉，長期易造成身體發炎，肥胖機會增加，間接提高致癌風險。紅肉因為脂肪、膽固醇也較高，過度攝取除了有心血管疾病風險，婦癌中的子宮頸癌、乳癌也都和高脂肪有關。因此，紅肉與癌症雖非直接相關，但確實間接增加風險。

若要遠離紅肉帶來的癌症風險，劉怡里建議，攝食紅肉每天不要超過70公克；加工肉製品盡量避免食用，如貢丸、火腿、肉鬆、臘肉等，當中含有的亞硝酸鹽若與胺類食物一同食用，會結合成致癌物「亞硝胺」，長期累積就成為癌症的危險因子。

劉怡里表示，若要減低亞硝酸鹽成為致癌物亞硝胺的機會，維生素C可以阻斷亞硝酸鹽與胺類的結合，可以多吃富含維生素C的水果，例如芭樂、柳丁、柑橘類、小番茄、木瓜等等。但要遠離亞硝胺，根本之道還是少吃加工肉類食品。

紅肉含更多的鐵、鋅、維生素B12，對缺鐵族群非常重要。(Getty Images...
紅肉含更多的鐵、鋅、維生素B12，對缺鐵族群非常重要。(Getty Images)

蛋白質 致癌 癌症

上一則

亞馬遜Zoox自動駕駛計程車上路 員工先試搭

下一則

情人節單身就加薪 菲律賓市長自掏腰包鼓舞員工

延伸閱讀

情人節牛排大餐 營養師建議每天紅肉攝取低於70公克

情人節牛排大餐 營養師建議每天紅肉攝取低於70公克
高纖豆漿餐盤飲食法 健康減重又美味

高纖豆漿餐盤飲食法 健康減重又美味
多蔬菜少米飯 健康餐盤可甩肉

多蔬菜少米飯 健康餐盤可甩肉
黃石地區灰熊復育成功 狩獵可能解禁

黃石地區灰熊復育成功 狩獵可能解禁

熱門新聞

琳達在YouTube上分享自己的瀕死經歷。(取材自YouTube)

臨床判死15分鐘 女子復活曝「瀕死經驗」：去了天堂5年

2023-02-11 00:41
女兒在看到自己的禮物後，竟露出相當氣憤且不屑的表情。(翻攝自TikTok)

媽送「特斯拉＋1600元現金」慶生 16歲女怒：不是賓士

2023-02-12 20:07
AI機器人ChatGPT通過Google面試，可勝任三級工程師職務，平均年薪突破18.3萬元。（路透）

AI取代工程師？ChatGPT通過Google面試 年薪突破18.3萬

2023-02-12 14:11
女子上網檢測DNA，隨後卻接到警方通知與凶殺案有關。（取材自TikTok）

她上網測DNA卻接到警察來電：跟36年前凶殺案有關

2023-02-08 00:32
若因為特價就衝動購物，往往會買到派不上用場的商品。示意圖。（取材自ingimage）

撿便宜卻用不到 存錢達人曝3樣商品「特價買反而更虧」

2023-02-13 01:57
被視為可以接手人類大量文書工作﹑甚至可以自行創作的AI聊天機械人ChatGPT，竟然被彭博記者的一個問題難倒。（Getty Images）

ChatGPT被譽最強AI 竟被彭博記者一個問題就難倒

2023-02-06 22:00

超人氣

更多 >
佛光山證實 星雲大師燒出舍利子 數量多到難以計數

佛光山證實 星雲大師燒出舍利子 數量多到難以計數
不到1分鐘驟降1400呎 聯航夏威夷驚魂 急墜險落海

不到1分鐘驟降1400呎 聯航夏威夷驚魂 急墜險落海
密州大3死5傷均為學生 倖存者忘不了同學痛苦尖叫求救

密州大3死5傷均為學生 倖存者忘不了同學痛苦尖叫求救
密州大爆發校園槍擊 3死5傷 槍手自殺身亡

密州大爆發校園槍擊 3死5傷 槍手自殺身亡
吳彥祖LA豪宅 綠蔭掩灰牆 院內有洞天

吳彥祖LA豪宅 綠蔭掩灰牆 院內有洞天