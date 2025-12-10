2026 健保論壇將於 12/13 法拉盛喜來登舉行 免費參加拿年曆

【紐約訊】面對不斷變革的美國健保市場與即將來臨的 2026 年政策變動，第一手的資訊對個人規劃及佈局至關重要。由世界日報（World Journal）主辦的「2026 健保論壇」，將於 2025 年 12 月 13 日（週六） 在法拉盛喜來登酒店隆重登場。報名點此

本次論壇不僅是一場社區服務活動，更是透過世界日報的深遠影響力，成功匯聚了紐約州健保局（NY State of Health）和聯合健康保險（UnitedHealthcare）等頂級資源，共同為華人市場提供一次高品質的專業交流平台。活動聚焦紐約市民應了解的最及時、最重要的資訊。

2026健保論壇現場提供免費BMI體脂檢查、量血壓及健檢服務。本報資料庫

本活動邀請紐約州健康市場（NY State of Health）分析師陳敏敏（Min Min Chen）將介紹紐約州健康市場的開放註冊和醫療保險選項。紐約州健康市場是紐約市民的官方醫療保險計劃市場，活動將向公眾提供2026年最新的資訊和資源。紐約華人策劃協會（CPC）及福壽老人中心代表專員李凱瑟琳（Catherine Lee）亦將介紹紐約市公共福利與住房相關資源，包括 SNAP、HEAP、NYCHA 及 SCRIE，協助民眾全面掌握可申請的生活支持服務。

紐約州健康市場(NY State of Health)分析師陳敏敏(Min Min Chen)現場提供諮詢。本報資料庫

贊助商聯合健康保險亞裔市場部經理陳紹南（Sunny Chan）則將從宏觀角度，分析 2026 年紅藍卡（Medicare）政策的戰略性調整，幫助從業者提前預見並佈局對保險產品設計和客戶群體消費決策可能產生的影響。此外，社會計畫銷售經理趙黛絲（Daisy Chiu）將闡述白卡與基本計畫（Essential Plan）的最新覆蓋群體和門檻，這對於直接服務社區的醫療及服務機構來說，是評估客戶基礎和調整服務模式的關鍵指標。

聯合健保公司現場提供攤位諮詢，圖為2024年的活動照片。本報資料庫

另外，邀請紐約長老會皇后醫院註冊臨床營養師壽嘉璐帶來健康飲食指南，為民眾提供實用且易落實的營養建議，教導民眾如何吃得更健康。

紐約皇后長老醫院及其它醫療單位將現場提供健康篩檢，圖為去年活動剪影。本報資料庫。

活動現場不僅有四場精彩演講，還有攤位展示，包括紐約州健保局、聯合健康保險、必達白安事務所、紐約人壽、余仁生、紐約長老會皇后醫院、王嘉廉社區醫療中心、阿茲海默症關愛服務、法拉盛快捷急診中心等，提供免費健康篩檢和諮詢服務，主辦單位希望透過提供健保資訊，並讓參與者進行基本健康檢查，幫助大家更了解自己的健康狀況。

2026健保論壇提供更多醫療計畫、福利資料及健保等相關資訊，歡迎民眾免費參加。本報資料庫

現場有抽獎環節，現參加民眾有機會贏取精美禮品，獎品包含筋膜槍、身體組成分析儀、電動牙刷、及精油擴香儀。「2026 健保論壇」將於 12 月 13 日（週六）上午 11 時 30 分至下午 3 時 30 分，在法拉盛喜來登酒店二樓宴會廳舉行（135-20 39th Ave, Flushing, NY 11354）。世報更加碼贈送禮品．凡預先報名者，可以拿到世報發行的馬年桌曆及年曆手冊．因活動資訊含量高，預計將吸引大量民眾與從業者參加，主辦單位提醒座位有限，建議及早報名以確保席位。報名專線：(718)-746-8889 分機 213或線上報名。