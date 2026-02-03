歐洲銷售續挫 特斯拉推新款Model Y定價4萬1990美元

我的頻道

編譯季晶晶／綜合外電
特斯拉1月在歐洲多個主要市場的銷售下滑，整體數據黯淡。（路透）
最新銷售數據顯示電動車大廠特斯拉（Tesla）在歐洲市場持續承壓。

官方統計資料顯示，特斯拉今年1月在多個歐洲主要市場的電動車註冊量較去年同期大幅下滑：挪威年減88%、法國下降42%、荷蘭衰退近67%。僅丹麥與瑞士略有成長，分別增加3%與26%。

挪威的跌幅與該國今年取消多數電動車補貼有關，導致去年第4季出現搶購潮。然而，整體歐洲數據仍顯示特斯拉業務面臨壓力。

產業報告指出，特斯拉2025年在歐盟、英國與歐洲自由貿易聯盟國家的註冊量年減近29%，其中歐盟市場銷量下滑約38%。

面對銷售困境，特斯拉周一在美國推出新款Model Y全輪驅動車型，定價4萬1990美元。此車型定位高於後輪驅動的標準版。

去年10月，特斯拉已針對Model Y與Model 3推出降價約5000美元的標準版車型，作為其2026年策略的一環，旨在吸引對價格敏感的消費者，毋需等待全新平價車款。

分析師指出，平價車款占比提高，可能持續壓縮特斯拉利潤，除非能透過降低製造成本，或提升軟體與服務收入來抵銷影響。

在產能配置上，執行長馬斯克上周宣布將停產Model S與Model X，並利用加州工廠空間改而製造人形機器人。分析師認為，此舉暗示特斯拉預期汽車銷量可能放緩。

全球電動車市場競爭日益激烈。中國對手比亞迪持續拓展歐洲市場，並瞄準北美；加拿大近期宣布每年允許4.9萬輛陸製電動車進口。此外，中國吉利汽車也表示，可能於兩到三年內宣布進軍美國市場的計畫。

特斯拉股價周一收跌2%，反映投資人對這家電動車先驅短期成長前景的疑慮。

