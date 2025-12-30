特斯拉罕見揭示分析師悲觀預估 Q4交車恐年減15% 年銷量再度衰退

特斯官網罕見發布悲觀的分析師銷量預期，料本（第4）季交付422,850輛車，較去年同期下降15%。（歐新社）

特斯拉 罕見主動發布一份分析師對其銷量預估的彙總數據，顯示本季表現可能低於許多投資人的預期。

根據這家電動車 製造商在官網公布的統計，分析師平均預測該公司第4季將交付422,850輛車，較去年同期下降15%。彭博資訊彙編的平均預估值是440,907輛，降幅為11%。

儘管特斯拉投資人關係團隊多年來一直會彙編銷量預估，並選擇性地與部分分析師和投資人分享數據，但以往從未在投資人關係頁面上公開。

Future Fund Advisors聯合創辦人Gary Black在社群平台X發文指出，「這極不尋常」。他推測此舉是希望讓市場共識能廣泛傳播，預估實際交付量可能落在42萬輛左右。

特斯拉年度銷量恐連續第二年下滑，公司彙編的平均預估顯示，今年全年交付量為160萬輛，較去年減少超過8%。未來三年的交付量預估值也低於彭博彙整的市場平均值。

特斯拉股價3日下挫1.17%，以454.24美元作收。

今年初，特斯拉銷量驟降，當時該公司為主力車款Model Y改版而調整生產線，同時執行長馬斯克 涉足政壇，也對業務造成拖累。

第3季交付量則創下新高，因美國消費者搶在9月底7,500美元聯邦稅收抵免政策終止前購車。本季初，特斯拉推出售價低於4萬美元的簡配版Model Y休旅車與Model 3轎車，部分抵銷了稅務優惠取消的衝擊。

儘管汽車銷量下滑，特斯拉股價仍有望在年末收高。截至周二收盤，該股年內上漲20%。