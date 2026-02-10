共和黨州長參選人布萊克曼搭檔 吉阿蒂諾退出提名

我的頻道

記者許君達／紐約報導
紐約上州富爾頓郡警局巡官吉阿蒂諾拒絕了共和黨州長參選人布萊克曼的邀請，放棄參選副州長。(取自紐約州巡官聯盟網站)

紐約州富爾頓郡(Fulton)警察局巡官吉阿蒂諾(Richard Giardino)在9日即將舉辦的紐約州共和黨大會前，突然決定拒絕共和黨籍州長參選人布萊克曼(Bruce Blakeman)的邀請，放棄與其搭檔競選副州長的提名。

共和黨大會定於9日晚些時候在長島舉行，會上將討論並決定推舉代表共和黨參加今年州長選舉的參選人。現任長島納蘇郡郡長的布萊克曼目前是最有可能獲得共和黨提名參選州長的人選，他提名的競選搭檔吉阿蒂諾此前原本接受了邀請，但在最後時刻退出提名。

吉阿蒂諾受訪時表示，他無法兼顧全職競選和本職警務，若中途落跑去參選，將「對不起本郡的選民」。吉阿蒂諾此前還曾擔任過地區檢察官和法官，他所在的富爾頓郡位於州府奧伯尼西北的阿迪朗代克山區，2020年人口約5萬3000，比十年前流失了4%。

若獲得提名，布萊克曼將在今年的州級選舉中挑戰尋求連任的州長霍楚(Kathy Hochul)。最新民調顯示，霍楚的支持率達到49%、創歷史新高，領先布萊克曼26個百分點。在民主黨陣營中，霍楚選擇了剛卸任的前紐約市議長歐德思(Adreinne Adams)作搭檔，在早已獲得多名民主黨建制派人物背書的情況下，她同時獲得了進步派的紐約市長曼達尼(Zohran Mamdani)背書，基本完成了黨內力量整合。

而在共和黨方面，此前在民調中領先並獲得川普背書的國會眾議員斯特凡尼克(Elise Stefanik)去年年底突然退選，原本在選民中知名度有限的布萊克曼因此上位。根據此前多輪錫耶納學院(Siena College)的每月選民調查結果，川普及其移民執法等政策在紐約州選民中受到的批評日益增多，但布萊克曼不僅一直與川普保持密切關係，還在他執政的納蘇郡允許地方執法機構與聯邦移民執法人員配合。

