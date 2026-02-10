州眾議員鄭永佳 將推動住房券計畫立法

紐約州眾議員鄭永佳在社區辦公室暢談今年推動立法的計畫。(記者胡聲橋／攝影)

紐約州 眾議員鄭永佳(Lester Chang)8日在布碌崙 (布魯克林)社區辦公室向華文媒體記者作簡報時表示，2026年他將在州議會推動多項立法，包括加快住房法院的訴訟程序、實施住房券計畫、商用送貨電單車監管、擴大擇校選擇等。

住房成本一直是紐約居民面臨的最大的可負擔性問題，鄭永佳表示，目前住房法院的審理制度對房主或租戶都不利，導致過高的律師費和訴訟費用。他的提案試圖加快住房法院的訴訟程序，使涉及一至兩戶住宅的案件在六個月內作出判決，而涉及較大房產的案件則不超過12個月。鄭永佳還表示，他正與州抵押貸款 管理局(SONYMA)探討提供40年或50年期住房抵押貸款的可能性，使年輕家庭能更早住進自己的房屋。

鄭永佳反對擴大大型遊民所，他支持實施住房券(Housing Voucher)計畫。這個計畫將允許個人和家庭選擇他們想要居住的地方。

電單車的安全問題日益引發關注。鄭永佳建議，必須對商用送貨電單車進行監管，這類電單車必須註冊登記並領取牌照。雇主要對人行道上的騎行違規行為負責，他還支持給電單車買寶箱並有更清晰的執法標準。

鄭永佳是「騎行者法案」(RIDERS Act)的共同發起人，這個法案為電單車和微型交通工具創建了全州範圍的監管框架；他支持A5876法案，以提高對無證駕駛機動車的處罰，將這個罪行從輕罪升級為E類重罪；他還是A04852法案和A04865法案的主要發起人，A04852法案要求對維修、銷售、租賃、或存放電單車的建築物進行檢查，而A04865法案要求電單車業相關的建築物必須購買火災保險。

在教育方面，鄭永佳正在探索實施代金券制度，從而擴大擇校選擇，讓家長和學生能夠有最符合其需求的教育環境，可以是公校、特許學校、私校或宗教學校，前提學校必須符合教育標準。他還指出，紐約州的每名學生教育成本在全美名列前茅，目前每名學生年均約四萬元。

鄭永佳敦促紐約州用更新、更安全的技術取代目前的電子福利轉帳(EBT)卡。