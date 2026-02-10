我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

側手翻+後空翻太驚艷 機器人Atlas讓現代汽車股價大漲

解放軍去年軍演朝台F-16射熱焰彈 金融時報：如黑道亮槍

州眾議員鄭永佳 將推動住房券計畫立法

記者胡聲橋／紐約報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
紐約州眾議員鄭永佳在社區辦公室暢談今年推動立法的計畫。(記者胡聲橋／攝影)
紐約州眾議員鄭永佳在社區辦公室暢談今年推動立法的計畫。(記者胡聲橋／攝影)

紐約州眾議員鄭永佳(Lester Chang)8日在布碌崙(布魯克林)社區辦公室向華文媒體記者作簡報時表示，2026年他將在州議會推動多項立法，包括加快住房法院的訴訟程序、實施住房券計畫、商用送貨電單車監管、擴大擇校選擇等。

住房成本一直是紐約居民面臨的最大的可負擔性問題，鄭永佳表示，目前住房法院的審理制度對房主或租戶都不利，導致過高的律師費和訴訟費用。他的提案試圖加快住房法院的訴訟程序，使涉及一至兩戶住宅的案件在六個月內作出判決，而涉及較大房產的案件則不超過12個月。鄭永佳還表示，他正與州抵押貸款管理局(SONYMA)探討提供40年或50年期住房抵押貸款的可能性，使年輕家庭能更早住進自己的房屋。

鄭永佳反對擴大大型遊民所，他支持實施住房券(Housing Voucher)計畫。這個計畫將允許個人和家庭選擇他們想要居住的地方。

電單車的安全問題日益引發關注。鄭永佳建議，必須對商用送貨電單車進行監管，這類電單車必須註冊登記並領取牌照。雇主要對人行道上的騎行違規行為負責，他還支持給電單車買寶箱並有更清晰的執法標準。

鄭永佳是「騎行者法案」(RIDERS Act)的共同發起人，這個法案為電單車和微型交通工具創建了全州範圍的監管框架；他支持A5876法案，以提高對無證駕駛機動車的處罰，將這個罪行從輕罪升級為E類重罪；他還是A04852法案和A04865法案的主要發起人，A04852法案要求對維修、銷售、租賃、或存放電單車的建築物進行檢查，而A04865法案要求電單車業相關的建築物必須購買火災保險。

在教育方面，鄭永佳正在探索實施代金券制度，從而擴大擇校選擇，讓家長和學生能夠有最符合其需求的教育環境，可以是公校、特許學校、私校或宗教學校，前提學校必須符合教育標準。他還指出，紐約州的每名學生教育成本在全美名列前茅，目前每名學生年均約四萬元。

鄭永佳敦促紐約州用更新、更安全的技術取代目前的電子福利轉帳(EBT)卡。

紐約州 貸款 布碌崙

上一則

美東淡江大學校友會 「身・心・靈」講座教放鬆

下一則

記錄中國「牆舞者」 華裔記者新書紐約首發
➤➤➤ 市政、民生、交通、安全、教育…關注大蘋果的熱門新聞，探討華人社區焦點話題，分享在地記者的觀察和看法，歡迎收聽「紐約客談」>>>

延伸閱讀

高德曼啟動華埠競選辦公室 誓重奪國會多數、領銜查川普

高德曼啟動華埠競選辦公室 誓重奪國會多數、領銜查川普
日媒：安倍晉三侄子岸信千世篤定連任眾議員

日媒：安倍晉三侄子岸信千世篤定連任眾議員
華人女婿盧漢士 將以無黨籍參選伊州國會眾議員

華人女婿盧漢士 將以無黨籍參選伊州國會眾議員
法案遭否決 雇主可監控洗手間內員工

法案遭否決 雇主可監控洗手間內員工

熱門新聞

紐約布萊恩公園的噴水池結成冰柱。(新華社)

比南極還冷 紐約周日最低溫3°F 部分地區體感-40°F

2026-02-08 16:12
在皇后區法蘭西斯路易斯高中就讀12年級的17歲華裔女學生何麥肯齊(Mackenzie Ho)，其遺體在法拉盛凱辛娜公園附近被發現；圖為此前的尋人啟事。(讀者提供)

紐約失蹤華裔女高中生遺體被發現 警方初步研判為自殺

2026-02-01 20:55
因多年協助清洗毒品販運所得巨額資金，一名居住於紐約皇后區的華裔女子近日在聯邦法院被判處兩年有期徒刑。示意圖。（美聯社）

藉買機票助毒販洗錢逾2000萬 法拉盛華人會計判刑兩年

2026-02-03 13:44
紐約市近來以電費退款為由的詐騙層出不窮，實則是為了盜取用戶的重要個資。(記者馬璿╱攝影)

假退款索個資 布碌崙華男險遭電費詐騙

2026-02-08 07:11
紐約市與新澤西地區本周末將迎來今年以來最冷的一波寒流。圖為哈德遜河河面上未融的冰層。(歐新社)

入冬最冷 紐約周末體感恐降至華氏零下29度

2026-02-06 19:35
專家指出，雪天停車或使用發電機時，排氣口容易被積雪或落葉堵塞，造成一氧化碳在封閉或半封閉空間積聚，對人與寵物都有致命危險。圖為雪天停放的汽車。(記者鄭怡嫣 / 攝影)

紐約法拉盛1人1狗陳屍車內 疑發動機排氣管被雪堵住釀禍

2026-02-02 15:40

超人氣

更多 >
黃金與比特幣二選一 死忠的富爸爸作者清崎秒選「這個」

黃金與比特幣二選一 死忠的富爸爸作者清崎秒選「這個」
華男廚師上門取9旬長者800萬金條 真實身分竟是...

華男廚師上門取9旬長者800萬金條 真實身分竟是...
華女按摩師深情撫摸男顧客 提議加錢服務 下場慘了

華女按摩師深情撫摸男顧客 提議加錢服務 下場慘了
川普施壓貿易夥伴來美投資 福耀玻璃來了卻威脅本土工廠

川普施壓貿易夥伴來美投資 福耀玻璃來了卻威脅本土工廠
美花滑女將冬奧奪金 因政治與音樂版權議題陷爭議

美花滑女將冬奧奪金 因政治與音樂版權議題陷爭議