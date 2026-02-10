民主黨初選 華埠領袖宣布開放選民登記服務

我的頻道

記者曹馨元／紐約報導
代表曼哈頓主要華人社區的三位民主黨領袖，宣布為即將到來的2026年民主黨初選開放選民登記服務。(記者曹馨元／攝影)
代表曼哈頓主要華人社區的三位民主黨領袖，宣布為即將到來的2026年民主黨初選開放選民登記服務。(記者曹馨元／攝影)

代表曼哈頓主要華人社區的民主黨65B區領袖王鏑和65D區領袖于金山、李艷娟9日舉行聯合記者會，宣布為即將到來的2026年民主黨初選開放選民登記服務。于金山說，此次選情激烈，且深藍選區的初選勝者在普選中勝選機率大，因此他黨選民暫時加入民主黨發聲，亦十分重要。

6月23日的選舉將選出國會眾院及紐約州級公職的民主黨候選人。于金山說，代表華埠所在下東城的大多數職位都有經驗豐富的華人參選人競爭；而作為長久以來由民主黨主導的深藍選區，此地黨內初選勝者即為普選勝者，因此他希望所有非民主黨選民能暫時轉黨，共同參與。

「轉黨並不意味著政治理念轉變，而是盡可能參與這場決定性的選舉」，于金山說，轉黨非常容易，共和黨支持者仍可在普選時再轉回。王鏑表示，希望僑胞能用選票發聲，讓華社成為重要政治力量。

目前，選舉包括華埠的紐約州國會眾議員高德曼(Dan Goldman)料將在初選中面臨前任市主計長蘭德(Brad Lander)的挑戰。而代表華埠的州參議員卡范納(Brian Kavanagh)已宣布不尋求連任，包括現任州眾議員李榮恩(Grace Lee)在內的多人已表態角逐這一職位。

本次初選的轉黨最後時限為2月13日(周五)，無黨派及重新登記民主黨人士的時間則更為寬裕；自即日起，位於華埠東百老匯怡東商場內的民主黨65D區服務處將每周七天、每天上午9時至下午4時30分開放選民登記服務。無論是需要轉黨的人士、無黨派人士或需重新登記的民主黨人都可到此登記，且服務處歡迎全市各地的選民。

民眾也可在線上查詢自己的黨派登記情況，網址：amiregistered.vote.nyc/。

