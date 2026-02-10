啟動華埠競選辦公室 高德曼：重奪國會多數後調查川普

國會眾議員高德曼在華埠孔子大廈與選民自拍合影。(記者許君達／攝影)

紐約州國會眾議員高德曼(Dan Goldman)9日宣布啟動位於曼哈頓華埠 孔子大廈的連任競選辦公室，華裔民主黨區領袖于金山、李艷娟和王鏑到場支持，百餘名華埠社區居民出席。

高德曼表示，他將延續既有的政治理念，不會因可能出現的選區劇變而動搖自己的立場。高德曼所在的紐約州第十選區目前包括曼哈頓下城和布碌崙(布魯克林)西北部，擁有華埠和日落公園兩大華人社區，前任市主計長兼市長參選人蘭德 (Brad Lander)的住所位於該選區內的布碌崙部分，蘭德此前已宣布將在今年參選國會眾議員，這意味著這名實力雄厚的進步派參選者將在民主黨初選中與高德曼對決。

與此同時，紐約州高級法院今年早些時候判決主要包括史泰登島的第11選區邊界違法，並採納了一項旨在將紐約最保守的史島與曼哈頓下城組合成新選區的主張。這意味著，如果裁決最終生效，高德曼的主要競爭對手將不再是蘭德、而變成與蘭德政治光譜極端對立的共和黨籍現任國會眾議員瑪麗奧(Nicole Malliotakis)。

高德曼透露，目前該案件卡在上訴法院，選區重畫委員會方面也尚未提出明確的重畫時間表，因此他當前的競選策略還會以現有的選區為重。他表示，無論最終身處一個非常左派還是相對保守的選區，他都會堅持做自己。