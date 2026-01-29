瑪婷又添新指控 涉收開發商2克拉鑽石耳環

我的頻道

記者許君達／紐約報導
前市長亞當斯首席顧問瑪婷(中)面臨的受賄指控繼續發酵，檢方最新提交的證據新增了受賄清單，並指出她的權錢交易行為對公共安全構成了潛在威脅。(記者許君達／攝影)
正面臨貪腐罪起訴的紐約市前市長亞當斯(Eric Adams)首席顧問瑪婷(Ingrid Lewis-Martin)，在曼哈頓檢方27日最新提交的法庭文件中又添加對她的新指控，指她涉嫌收取一對價值3000元鑽石耳環的賄賂。文件還指出，瑪婷收取好處後為該建商所開綠燈的審批項目恐存在安全隱患。

瑪婷目前面臨兩項相互獨立的起訴，其中一項指控她與其兒子馬丁二世(Glenn Martin II)共同接受建商瓦伊德(Raizada Vaid)和德維維迪(Mayank Dwivedi)的10萬元賄賂，並利用自己在市府內的權力和影響力幫助建商加速審批他們的項目。另一項則指控瑪婷接受包括華裔開發商李天驥在內的多人賄賂，並存在權錢交易。

在曼哈頓地區檢察官提交的最新文件中，又指控她收受一對價值3000元、重量2克拉的鑽石耳環。此外，檢方還指控瑪婷的權錢交易行為對公共安全構成了潛在威脅。文件指出，瓦伊德和德維維迪位於曼哈頓下東城的「李文頓酒店」(Hotel Rivington)及其屋頂酒吧「玻璃天花板」(Glass Ceiling)的翻新工程審批不順，他們隨後通過行賄的方式接近瑪婷，尋求幫助。

檢方舉證稱，當時市樓宇局負責審批的官員認為該屋頂酒吧存在安全隱患，且在此前的例行檢查中被標記。但瑪婷不斷向時任局長維倫奇克(Kazimir Vilenchik)施壓，並指示「必須推進此事」，維倫奇克隨後致信曼哈頓分局負責人，要求其「指派新審查員」。法庭文件說，在瑪婷的「指示」發出後不到一小時，「玻璃天花板」項目便被委派了新的審查員，然後所有審批程序在一周之內即告完成。

在此之後的大約半年時間內，市樓宇局曼哈頓分局負責人仍在維倫奇克的施壓之下多次提出異議，指「李文頓酒店」提交的審批材料不完整，且存在消防和應急疏散風險。然而樓宇局高層依舊依照瑪婷的授意，於2023年3月批准了該項目。

曼哈頓 亞當斯 紐約市

➤➤➤ 市政、民生、交通、安全、教育…關注大蘋果的熱門新聞，探討華人社區焦點話題，分享在地記者的觀察和看法，歡迎收聽「紐約客談」>>>

