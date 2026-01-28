曼達尼任命日裔作家北清夢 任行政服務局長

我的頻道

記者范航瑜／紐約報導
北清夢(右二)曾在白思豪(Bill de Blasio)與亞當斯政府任職，並在市議會擔任幕僚。她在DCAS將負責市府人力政策、公有資產管理，以及降低政府實體碳排放的工作。(取自市長辦公室)
市長曼達尼(Zohran Mamdani)27日宣布，任命日裔作家北清夢(Yume Kitasei)為市行政服務局(Department of Citywide Administrative Services, DCAS)局長。 此外，加西亞(Lisa Garcia)將擔任市環境保護局(Department of Environmental Protection, DEP)局長，古德溫(Sharun Goodwin)則將為緩刑局(Department of Probation)局長。

北清夢將在DCAS負責市府人力政策、公有資產管理，以及降低政府實體碳排放的工作。她表示：「公共服務是為未來建設，而非維持現狀。若想改善市府運作，必須仰賴行政服務局。」

北清夢曾在白思豪(Bill de Blasio)政府任職，她也曾擔任前曼哈頓華埠市議員陳倩雯(Margaret Chin)的幕僚長，之後又進入亞當斯(Eric Adams)市長團隊，出任第一副市長懷特(Sheena Wright)的幕僚長，累積了超過十年的市府工作經驗。 ￼

此外，北清夢還是一位當代科幻小說作家，作品包括「The Deep Sky」和「The Stardust Grail」，以及去年剛推出的氣候反烏托邦題材新作「Saltcrop」。其敘事往往探索人性與文化交錯的主題，反映她自身在美國與日本兩種文化之間成長的經驗。 ￼

北清夢將是曼達尼市府第二位日裔局長，曼達尼此前曾任命日本與波多黎各混血出身的島村(Tricia Shimamura)出任公園局局長，掌管全市公園體系。

加西亞曾擔任聯邦環保署(EPA)第二區域主管，任內負責紐約、新澤西、波多黎各、美屬維京群島及八個部落地區的相關事務。近年來，她曾公開批評川普政府削減EPA預算與人力，並曾參與抗議遊行。

加西亞上任後將與曼達尼政府華裔首席氣候官楊露絲(Louise Yeung，姓名皆音譯)合作。加西亞表示，自己將專注於提供各區公平服務，並投資應對氣候影響。她說：「我知道我們面臨資金壓力，且失去部分聯邦補助，但我們將積極確保工作完成。紐約人不會感受到任何困擾或問題。」

此外，曼達尼還任命席爾科夫斯基(Stephanie Silkowskia)為市長任命辦公室主任，莫斯托菲(Bitta Mostofi)為第一副市長的戰略協調與運作特別顧問，漢達(Maya Handa)為「世界盃事務總管」，輔助整合市府各部門、市長辦公室及私營部門夥伴，協調世界杯相關工作。她曾擔任曼達尼的競選經理。

坎皮恩(Renee Campion)將繼續擔任勞資關係辦公室主任，余金麗(Kim L. Yu，音譯)繼續擔任市長合約服務辦公室主任，同時擔任首席採購官。余金麗於去年4月獲亞當斯(Eric Adams)任命，主導推動採購制度現代化，並提升服務效率。

