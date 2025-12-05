州參議員劉醇逸獲授「年度檢查飛行員」榮譽　

紐約州參議員劉醇逸(右二)近日獲得美國民航巡邏隊紐約分隊頒發「2024年度檢查飛行員」獎牌，表彰他在飛行訓練與航空安全上的卓越貢獻。(劉醇逸辦公室提供)

紐約州參議員 劉醇逸(John Liu)近日獲得美國民航巡邏隊(Civil Air Patrol，簡稱CAP)紐約分隊頒發「2024年度檢查飛行員」(Check Pilot of the Year)獎牌，表彰他在飛行訓練與航空安全上的貢獻。頒獎儀式日前在甘迺迪機場的「獵鷹中隊」(Falcon Squadron)例會上舉行。該獎項原本已於10月25日在上州 CAP年會上宣布，但當時劉醇逸未能出席，因此由中隊於本周補行頒發。

劉醇逸為持證飛行員與飛行教官，平時以志願者身分加入民航巡邏隊，這是美國空軍的民間輔助組織，負責航空教育、搜救任務與社區支援。他多年來投入大量時間，協助其他飛行員的訓練、能力測試與安全評估，是組織內的核心訓練力量。他還經常為高中與初中學員提供飛行體驗課程，帶領年輕學員接觸航空領域，學習基礎飛行知識與安全觀念。

紐約分隊指揮官Tom Carello表示：「劉隊長在培訓與指導飛行員上的投入，對我們的任務非常重要。他確保隊員不僅具備專業技術，也能在真正需要時挺身而出。」除了訓練工作外，劉醇逸也經常以任務飛行員身分參與CAP的搜救和災難救援任務，足跡遍及紐約州各地。他的行動展現出CAP在緊急時刻支援社區的重要價值。

對於獲獎，劉醇逸表示能為CAP服務感到榮幸。他說，民航巡邏隊為許多年輕人打開了航空教育的大門，也讓他們有機會參與救援、災害支援等有意義的任務。「能以志願飛行教官的身分幫助學員飛向自己的夢想，對我來說是非常有成就感的一件事。我十分感謝這項榮譽，也感到非常謙卑」。