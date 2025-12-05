布碌崙區長雷諾索宣布 角逐維樂貴絲國會議員職位

我的頻道

記者顏潔恩／紐約即時報導
布碌崙區長雷諾索宣布參選維樂貴絲卸任後遺下的職位。(取自布碌崙區長辦公室官網)
布碌崙區長雷諾索宣布參選維樂貴絲卸任後遺下的職位。(取自布碌崙區長辦公室官網)

曾經在國會代表華埠和日落公園的聯邦眾議員維樂貴絲(Nydia Velázquez)，明年任滿後將不尋求連任，騰出的職位已有多名民主黨人表示有意競選，其中布碌崙(布魯克林)區長雷諾索(Antonio Reynoso)近期也表態將投入競選。

作為民主黨進步派議員，現年72歲的維樂貴絲已在該職位上連任33年，她表示現在是讓新一代領袖接棒的時刻，明年任期屆滿後不會再競選；隨後傳出紐約市議員卡班(Tiffany Cabán)、州參議員Kristen Gonzalez、州眾議員瓦爾德茲(Claire Valdez)等人相繼表明有意競選，但雷諾索是首個公開宣布的參選人，目前已開展競選工作。

雷諾索在聲明中表示，他視維樂貴絲為既是英雄、又是朋友的民意代表，她向來都是他的良師益友，「她是進步派先驅，在各級政府中為左翼聲音奠定了基礎，她的地位無人能取代」；而在川普時代，美國工薪家庭苦不堪言、移民和少數族裔遭攻擊、富人卻享有極高的權利，由此更須延續進步派議員的鬥爭。

多明尼加裔的雷諾索是土生土長的布碌崙人，參與地方政治已有15年之久，他在2021年的布碌崙區長選舉中獲得超過72%的選票，之後也順利連任；他出生於移民家庭，早年父母生活困苦，在威廉斯堡南區度過貧困的童年，後來走上公共服務之路，在競選布碌崙區長時曾獲得州參議員劉醇逸的背書支持。

維樂貴絲所在的第七國會選區包括威廉斯堡、綠點、Clinton Hill、Bushwick、Ridgewood、皇后區長島市、阿斯托利亞、陽邊區、Maspeth、Woodhaven等社區，從威廉斯堡地方政治起家的雷諾索在這個選區頗受歡迎。

布碌崙 眾議員 民主黨

