72歲維樂貴絲宣布交棒 明年不再參選

曾經在國會代表華埠 和日落公園 的聯邦眾議員維樂貴絲(Nydia Velázquez)，20日宣布將在明年任期屆滿後卸任，不再參與2026年的選舉。這位曾連任30餘年的民主黨 老將的離開，再度掀起了有關民主黨內年齡議題的討論。

維樂貴絲20日發表聲明表示，「30多年來，我有幸在美國國會為紐約市民服務，這是一生的榮譽」。她說，「經過長時間的深思熟慮，我決定本屆將是我在國會的最後一個任期。這不是個容易的決定，但我相信現在正是我邁向下一階段、並讓新一代領袖接棒的時刻。」

維樂貴絲現年72歲，1993年進入國會，預計在完成34年任期後卸任，她是美國史上首位當選國會的波多黎各裔女性。2023年選區重畫之前，曼哈頓華埠、布碌崙(布魯克林)日落公園都屬於她的選區。曼哈頓華埠民主黨第65選區D區領袖于金山回憶，維樂貴絲立場偏自由派，在小型企業委員會中頗具影響力，與華人社區互動頻繁，交流不少。

維樂貴絲在聲明中回憶了自己的成長背景，她在波多黎各亞布科亞(Yabucoa)的一個種甘蔗的小鎮長大，家境貧寒，全家九個孩子住在一間木屋里，「那時的華盛頓政治世界遙不可及。若有人告訴那個小女孩，她有一天會成為首位當選國會議員的波多黎各女性，她一定不會相信。」

維樂貴絲的卸任預告正值民主黨內部對年齡議題的討論擴大之際，近期已有年輕挑戰者在黨內初選中對上高齡現任者，特別是在前總統拜登2024年競選受挫後，年齡問題成為部分選戰的核心。近幾個月來，聯邦眾議員納德勒(Jerry Nadler)和眾院前議長裴洛西(Nancy Pelosi)都宣布不再連任。

于金山指出，民主黨許多元老近來相繼退場，而新一批的年輕議員則更為激進，「如維樂貴絲這類議員，都願意與共和黨人較溫和的一派合作。但新的議員卻不太可能了。長此以往，兩邊政治都走向極端，這並非好現象。」