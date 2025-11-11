曼達尼勝選 租金凍漲可行性遭質疑

紐約市準市長曼達尼(Zohran Mamdani)以「可負擔性」為核心訴求之一，在競選期間喊出「為全市約200萬名租金穩定公寓居民凍結租金」的承諾，成功凝聚租屋族支持。(記者馬璿／攝影)

紐約市準市長曼達尼 (Zohran Mamdani)以「可負擔性」為核心訴求之一，在競選期間喊出「為全市約200萬名租金 穩定公寓居民凍結租金」的承諾，成功凝聚租屋族支持；從凍租、免費公車、市營雜貨店到全民托育服務，曼達尼的競選策略打造一幅以公共利益為中心的城市藍圖。然而，由於紐約市長並無直接凍結租金的權力，而由九名委員組成的租金指導委員會(Rent Guidelines Board)才是決定租金漲幅的關鍵，外界也質疑他的競選支票能否兌現。

曼達尼在競選時承諾，將在他整個任期內凍結所有租金穩定公寓的租金，讓租金指導委員會維持現有的租金水平不變。他也批評現任市長亞當斯 (Eric Adams)政府在四年任期內每年都調漲租金，更帶出前市長白思豪(Bill de Blasio)執政期間曾成功執行凍結租金的政策。

亞當斯對此則曾明確表示，他對最新一輪租金上調並不滿意，但他也說，凍結租金也不是解方。

位於布朗士區的聖文森山大學(University of Mount Saint Vincent)教授兼政治評論員政治評論員波朗柯(J.C. Polanco)指出，事情不如外界想像那樣簡單，租金指導委員會並非市長政策的「橡皮圖章」。

他表示，「依法，每位租金指導委員會成員都須審視相關法律以及房東當前所面臨的經濟預測，他們不能在沒有任何研究的情況下、僅憑一時興致就投票凍結租金。他們必須作研究與數據分析，評估在當前經濟情勢下，凍租是否合理」。

身為市長，曼達尼將擁有任命租金指導委員會九名委員的權力，該委員會每年決定租金穩定公寓的租金漲幅。委員任期為一至四年不等，目前有六名委員任期屆滿，曼達尼表示他計畫更換。

因此，盡管市長沒有直接調高或降低租金的權力，但若能任命屬於自己理念的委員，理論上可間接影響委員會的決策方向。在任期間曼達尼雖有機會更換所有委員，但他仍須在亞當斯卸任前行動。

亞當斯在「Good Day New York」節目中表示，他可能會在12月離任前做出新的任命。亞當斯在任期間共任命了八名新委員，包括現任主席艾波(Doug Apple)，其任內的委員會在亞當斯任職時皆投票通過租金上漲。