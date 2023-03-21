縮減市警規模和用途 市議長表態支持

市議長歐德思表態支持進步派黨團縮減警局規模的政綱，稱新財年預算必須將住房、心理健康服務等社區投資放在首位，而非資助警局。（記者和釗宇／攝影）

此前紐約市 議會進步派黨團簽署包含尋求縮減警局規模的綱領引起爭議，導致不少成員退出；紐約市議長歐德思(Adrienne Adams)21日終於表態支持這一訴求，稱新財年預算 必須將住房、心理健康服務等社區投資 放在首位，而非資助警局。

歐德思作為市議長，形式上是包括進步派黨團在內的市議會所有黨團的主席；她在接受WNYC採訪時說，她並未簽署進步派黨團的綱領，但當被問到是否同意綱領上的訴求，歐德思表示同意；根據綱領中的反警條款，要求簽署者「承諾將盡其所能減少警察局和懲教局的規模和職責範圍」。

目前市議會正在就市府新財年預算舉行公聽，談判正在進行，歐德思這一表態可能意味著市議會與市長亞當斯(Eric Adams)的攤牌，後者一直將打擊犯罪、支持警察作為施政基礎。

歐德思表示，她作為形式上的黨團主席，並不參與該黨團的日常活動；但她支持進步派綱領的表態表明了市議會在預算談判中的思路，「我將支持所有市議會在去年預算中就支持過的安全相關的項目和投資，比如創傷恢復中心和犯罪受害者服務，這些投資和服務應當成為預算的重點。」

由於紐約市犯罪形勢依然嚴峻，不少進步派民代擔心簽署反警綱領不利今年的市議員連任選舉，原來共有35人、在市議會占多數的進步派黨團，有15人拒絕簽署該綱領而退出，導致黨團只剩下20人。

退出黨團的包括市議會多數黨領袖鮑沃斯(Keith Powers)、市議員阿布魯(Shaun Abreu)、舒曼琳(Lynn Schulman)、紀思庭(Justin Brannan)等，黨團副主席萊斯勒(Lincoln Restler)表示，人數減少也會讓進步派的綱領更加明確，變得更有效率，在意識形態上更加團結。