牛肉漲價吃不消 漢堡連鎖店Jack In The Box將關72家分店

一度被判死刑 他首談12年中國關押經歷 暴瘦100磅只因...

編譯廖振堯／即時報導
由於不堪牛肉上漲造成的成本壓力，這家有將近75年歷史的連鎖漢堡速食店，已經關閉了72家門市。圖為Jack in the Box宣傳海報。(美聯社)
創立於1951年的漢堡連鎖店「Jack In The Box」在加州、亞利桑納州、德州等地擁有2168家門市，如今卻在即將邁入75周年的前夕，宣布將在年底前關閉80至120家分店，目前已關72家；主要原因是牛肉成本飆升，導致顧客不滿其價格及促銷方案。

每日郵報(Dailymail)報導，今年4月執行長塔克(Lance Tucker)曾警告投資人其財務虧損嚴重，並祭出轉虧為盈計畫，準備在2026年年中之前關閉150至200家業績不佳的門市。該公司5月便宣布關閉了12家門市、8月關閉13家、11月關了47家，關店總數來到72家。

Jack In The Box近年來面臨銷售不佳的困境，如今終於迎來了關店潮。該公司11月表示牛肉供應商的價格上漲了6.9%，進一步擠壓本已微薄的利潤空間，現在負債幾乎是其年獲利的六倍。光是上一季度就列出8070萬元淨虧損，銷售額較去年同期下降7.4%，是連續第二季跌幅超過7%。

牛肉價格上漲之外，客流量也逐漸減少，顧客越來越覺得Jack In The Box的價格過高，不符其餐點品質，最近調整會員計畫更是壓垮駱駝的最後一根稻草。其獎勵系統「Jack Pack」先前每消費1元可獲得1個積分，現在改成每消費10元才能獲得1個積分。一位憤怒的顧客在Reddit論壇上抱怨：「他們沒有更便宜或更划算的東西，只有24小時營業而已。」

為了贏回價格敏感的顧客，該公司大力推廣超值套餐，包括4.99元含飲料薯條的漢堡套餐，以及5元的Smashed Jack漢堡。然而塔克在11月的財報電話會議上仍表示這個價格策略未能奏效，「我們迅速採取行動，在本季度晚些時候推出更具實際價值的產品來解決這個問題。」

一項失敗投資也使其財務狀況雪上加霜。2022年該公司以5.85億元收購墨西哥快餐連鎖店Del Taco，到上季認賠以1.15億元出售。總體來說，Jack In The Box除了每季虧損，還背著17億元的債務。有分析師指出其困境可能源於新冠疫情時他們大膽漲價，因為當時消費者願意花更多的錢，然而這個策略頂多只能奏效兩三年。

