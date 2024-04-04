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中國青年瘋「青團」 芋泥酪梨榴槤都可入餡

記者陳湘瑾／即時報導
年輕人排隊為買草仔粿。（圖／取自搜狐）
年輕人排隊為買草仔粿。（圖／取自搜狐）

因應清明時節，日前台灣必勝客推出草仔粿披薩，奇特造型和口味引發大眾討論。近期中國也吹起草仔粿的風潮，不但口味多樣，吸引年輕人爭相購買，更有人加入自製草仔粿的行列。

草仔粿在中國稱為「青團」，外皮以青草汁和糯米粉揉製而成，相比台灣習慣以蘿蔔細絲作為餡料，青團的內餡通常是豆沙餡、蓮蓉或芝麻，屬於江南傳統特色小吃。

根據北青網報導，青團成為潮流飲食得益於幾項原因，首先是多元口味的創新，例如起司芋泥、酪梨、榴槤和青梅等，為年輕人帶來更多新鮮的選擇；線上生鮮平台紛紛推出青團產品和禮盒，讓這道傳統小吃更容易取得，許多跨界美食如青團火鍋、青團蛋糕和青團奶茶應運而生，就連中國的肯德基也曾推出青團禮盒。

根據中新網報導，中國人民大學食堂在今年3月8日開賣青團，依照年輕人的喜好推出櫻花起司紫薯、香草冰淇淋和肉鬆蛋黃等9種口味，購買的人潮從販售櫃台一路排到食堂門口，工作人員表示，平均每天能賣出2000個青團。

消費之餘，年輕人更挽起袖子開始自製青團，一位24歲女性告訴中新網記者，自己已經連續三年自製青團，並且會根據和紀念日選擇不同口味。查詢小紅書，跳出各式製作青團的教學示範，還有在英國的中國留學生分享，在國外生活如何以菠菜汁、抹茶粉等材料還原青團的外形。

青團從江南傳統小吃，搖身一變成為年輕人追捧的潮流美食，也為傳統小吃的未來展示出更多可能性。

中國留學生 小紅書 餡料

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