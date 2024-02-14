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年菜反覆加熱不利健康？營養師建議「菜餚應分裝」

記者李文德／台南即時報導
奇美醫院營養科組長賴春宏表示，過年剩下菜餚應「分裝」，不應將同一鍋食物多次拿進拿出加熱，不利於健康。（記者李文德／攝影）
奇美醫院營養科組長賴春宏表示，過年剩下菜餚應「分裝」，不應將同一鍋食物多次拿進拿出加熱，不利於健康。（記者李文德／攝影）

春節期間年菜吃不完，許多民眾會選擇將菜餚放入冰箱反覆加熱使用，甚至多添加食材變成一道全新料理，避免食物浪費。台灣奇美醫院營養科組長賴春宏表示，這些菜餚應「分裝」，不應將同一鍋食物多次拿進拿出加熱，不利於健康。

賴春宏解釋，由於食材烹煮後，當菜餚經過眾人各自用筷夾食，口腔內唾液及細菌可能會汙染菜餚，其實很容易使剩菜酸敗。特別是葉菜類，很容易經過口腔中的細菌分解轉成亞硝酸鹽，應要運用公筷母匙原則。

賴春宏表示，除了遵循上述原則，剩餘的菜餚其實應該要「分裝保存」，不要同一鍋食物拿進拿出反覆加熱，避免菜餚在容易產生細菌的7℃至60℃停留太久。如果選擇冷藏，放置超過2天就建議丟棄，冷凍的話同樣建議盡快吃完。

賴提醒，分裝後的菜餚，覆熱原則應遵循只熱當天能吃完的量，且建議中心溫度要達70℃以上才能避免食物中毒風險，而且當次加熱完剩下的菜餚就得倒掉，切記不能再裝回去冷藏冷凍。

至於許多人可能會想在過年後，吃點健康的消除連假期間罪惡感，賴春宏表示，其實只要遵照國健署公布的「每日飲食指南」。依照建議分量均衡攝取，多喝水取代含糖飲料，每周維持運動至少達150分鐘。

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