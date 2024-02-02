馬來西亞食物難吃？中國觀光客拍影片狂抱怨 惹怒大馬網友

影片中的中國男子邊走路邊對鏡頭說：「這裡（馬來西亞）不僅餐館味道不好吃，就是方便麵（泡麵）味道也不好吃，你得從家裡帶適合口味的方便麵過來。」（取材自X@anthraxxx781影片）

馬來西亞去年12月起對中國實施30天免簽證 入境，但有中國夫妻赴大馬旅遊批評食物不美味，不合中國人口味，最好帶泡麵。大馬網友公布這對夫妻劣跡並反擊「有本事就連續30餐都吃泡麵」。

網友在大馬媒體留言指出，中國很多網紅在國外吐槽當地食物難吃或治安不佳，後悔出國，這種劇情充斥中國網路社群，藉貶低他國賺流量。

大馬網友@anthraxxx781在前身為推特（Twitter）的社群媒體平台X發布一段轉載自抖音的影片，影片中的中國男子邊走路邊對鏡頭說：「這裡（馬來西亞）不僅餐館味道不好吃，就是方便麵（泡麵）味道也不好吃，你得從家裡帶適合口味的方便麵過來。」

畫面隨即轉到中國男子品嚐河粉後說，這個河粉味道真的很一般，並詢問赴馬來西亞要注意什麼。他的妻子接著說，「我覺得你得帶方便麵，最好再帶點榨菜，真的吃不慣吶，我感覺來了幾天都瘦了」。

這對中國夫妻如同唱雙簧般彼此唱和，直稱想減肥的就要來馬來西亞，「如果來馬來西亞一定要記得帶方便麵」。

一名大馬華裔 男子「坏坏の队长（老詹） 」另外拍了一段影片，痛批這對夫妻，「為什麼可以把臉丟到馬來西亞」，連「你的中國人都為你們丟臉了」；並說既然大馬食物不好吃，如果來馬來西亞10天，有本事就連續30餐都吃泡麵。

他說，這對夫妻從中國到馬來西亞什麼功課也沒有做，就批評食物不好吃，寧可以泡麵度日。他昔日赴中國也曾吃到很多不好吃的食物，「那種口味不適合我，你們說好吃，對我們來說是不好吃」，但如果有網友介紹中國那裡有比較出名的小吃，當然肯定會去嘗試。

由於馬來西亞去年12月起對中國實施30天免簽證入境，這名大馬華裔男子揭露中國夫妻批評大馬美食言行影片受到大馬媒體關注。

諸多大馬網友留言反批這對夫妻沒有入境隨俗，赴他國旅遊前沒有做足功課。有網友說中國人出國旅遊常任意品頭論足，批評當地食物或景觀不盡人意，彷彿只有他們的國家才是最好的。

旅遊業者說，中國旅客免簽入境的確有利觀光 收入，但中國觀光客形象不佳等負面評價時有所聞。