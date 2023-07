連起司愛好者都覺得太過 泰國漢堡王新推夾20片起司的「真起司漢堡」

CNN報導,泰國 的漢堡王 正用一項新產品引發轟動。他們推的新款漢堡沒有放肉,卻夾進了讓人目瞪口呆的起司片。

漢堡王的泰國營運商本周推出了夾滿高達20片美國起司的「真起司漢堡」,並在社群媒體 發文強調「這不是開玩笑,這是玩真的」。

這項新產品9日正式登上了泰國漢堡王的菜單,原價為380泰銖(約10.8美元),現在的折扣價僅109泰銖(約3.1美元),很快就在泰國社群媒體爆紅,許多TikTok用戶業發布了試吃的影像,有人甚至在曼谷一家分店偶然聽到值班經理說必須停止接外送單,這樣才可以有足夠的庫存留給親自上門的顧客。

25歲IT工程師Im Jeepetch告訴CNN,自己是在社群媒體看到後首度試吃。儘管她熱愛起司,但「這有點太過了」。她一邊受訪,一邊用紙巾擦著嘴巴,「我只能吃完一半,這是把瘋狂的起司量加入到一個漢堡」。

Im Jeepetch說,「當食材處在正確的組合時,食物就很好吃」。不過,她下一次可能不會再點這款漢堡,「其他漢堡味道已經很好了,我覺得我會照常回到雙起司安格斯牛肉堡」。

在網路銷售護膚產品的26歲企業家Alisa Chuengviroj同樣是在網路看到很多網友發了關於「真起司漢堡」的貼文而走進漢堡王,但她也同意Im Jeepetch的看法,認為這個真起司漢堡「太濃了」,「我可能不會再試了,我喜歡在漢堡夾幾片起司,但不是這麼多」。

Burger King Thailand introduces burger with 20 slices of American cheese and no meat, called ‘The Real Cheeseburger.’ pic.twitter.com/3slCaTmrn9