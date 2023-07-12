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連起司愛好者都覺得太過 泰國漢堡王新推夾20片起司的「真起司漢堡」

編譯周辰陽／即時報導
泰國漢堡王近日推出了「真起司漢堡」，可見到裡面沒有放肉，反而夾進讓人目瞪口呆的20片起司。（照片翻攝：FACEBOOK / Burger King Thailand）
泰國漢堡王近日推出了「真起司漢堡」，可見到裡面沒有放肉，反而夾進讓人目瞪口呆的20片起司。（照片翻攝：FACEBOOK / Burger King Thailand）

CNN報導，泰國漢堡王正用一項新產品引發轟動。他們推的新款漢堡沒有放肉，卻夾進了讓人目瞪口呆的起司片。

漢堡王的泰國營運商本周推出了夾滿高達20片美國起司的「真起司漢堡」，並在社群媒體發文強調「這不是開玩笑，這是玩真的」。

這項新產品9日正式登上了泰國漢堡王的菜單，原價為380泰銖（約10.8美元），現在的折扣價僅109泰銖（約3.1美元），很快就在泰國社群媒體爆紅，許多TikTok用戶業發布了試吃的影像，有人甚至在曼谷一家分店偶然聽到值班經理說必須停止接外送單，這樣才可以有足夠的庫存留給親自上門的顧客。

25歲IT工程師Im Jeepetch告訴CNN，自己是在社群媒體看到後首度試吃。儘管她熱愛起司，但「這有點太過了」。她一邊受訪，一邊用紙巾擦著嘴巴，「我只能吃完一半，這是把瘋狂的起司量加入到一個漢堡」。

Im Jeepetch說，「當食材處在正確的組合時，食物就很好吃」。不過，她下一次可能不會再點這款漢堡，「其他漢堡味道已經很好了，我覺得我會照常回到雙起司安格斯牛肉堡」。

在網路銷售護膚產品的26歲企業家Alisa Chuengviroj同樣是在網路看到很多網友發了關於「真起司漢堡」的貼文而走進漢堡王，但她也同意Im Jeepetch的看法，認為這個真起司漢堡「太濃了」，「我可能不會再試了，我喜歡在漢堡夾幾片起司，但不是這麼多」。

漢堡王 泰國 社群媒體

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