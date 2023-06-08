我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

疫後首現身會議 查克柏格：AI領域有大突破

升息暫停？史指創今年新高

夏天太熱沒食慾 蔬果專家推「1食物」：營養又有飽足感

聯合新聞網／ 即時報導
夏日高溫炎熱，許多人因此食慾不振，每到用餐時間就不知道該吃些什麼好。圖為日本街頭示意圖。（美聯社資料照片）
夏日高溫炎熱，許多人因此食慾不振，每到用餐時間就不知道該吃些什麼好。圖為日本街頭示意圖。（美聯社資料照片）

炎炎夏日來臨，在戶外待一會兒就會滿身大汗，許多人也因難耐高溫而變得懶洋洋的，甚至連食慾也跟著驟減。夏天到底該吃什麼好呢？日本一名蔬果專家跳出來分享「夏天食譜」，大推「1蔬果」給食不下嚥的朋友們，不僅可以改善食慾，還能有大大的飽足感。

日本部落客「青髪のテツ（藍髮的Tetsu，暫譯）」在推特發文分享，若民眾因夏季太熱沒食慾，不妨可以選擇以「玉米」當正餐。他在文中表示，「玉米含有豐富的維生素B，可以改善食慾不振和身體疲勞，且玉米富含碳水化合物，可以提供很多熱量。夏天就來吃玉米吧」，推薦被酷暑摧殘的朋友們可以試試看。

貼文曝光後隨即掀起討論，日本網友紛紛留言表示想在夏天嚐嚐看，「感謝你提供實用的情報」、「聽起來很不錯，玉米有些有甜但有些沒味道，購買時根本在賭博」、「每年（夏天）我都會用玉米粒煮飯，非常受歡迎！」、「玉米有膳食纖維，可以幫助排便」，也有人吐槽，「我一年四季食慾都很好」、「有沒有減少食慾的妙招」、「這輩子就沒有體會過食慾不振的感覺」。

「藍髮的Tetsu」曾在日本量販店的蔬果部待了14年，從中學習到許多蔬菜的銷售與採買經驗。近來他時常透過推特分享各種蔬果資訊，也出版過許多本與蔬果相關的書籍，堪稱為「蔬果專家」。

日本 推特 食譜

上一則

生魚片擺盤放「綠色塑膠葉」？不只裝飾 內行揭真實用途

延伸閱讀

想睡個好覺 專家建議睡前別吃這4種食物 不包括咖啡

想睡個好覺 專家建議睡前別吃這4種食物 不包括咖啡
PM2.5危害敏感族群 專家：待室內緊閉門窗 外出戴N95口罩

PM2.5危害敏感族群 專家：待室內緊閉門窗 外出戴N95口罩
82年前的「時空旅人」被拍到了？專家從3關鍵判定非P圖

82年前的「時空旅人」被拍到了？專家從3關鍵判定非P圖
中俄聯合巡航 轟炸機闖防空識別區 日韓戰機緊急升空

中俄聯合巡航 轟炸機闖防空識別區 日韓戰機緊急升空

熱門新聞

生魚片幾乎都會擺上綠色的「塑膠葉」。示意圖。（取材自ingimage）

生魚片擺盤放「綠色塑膠葉」？不只裝飾 內行揭真實用途

2023-06-07 03:35
網友分享烏龍麵好吃的做法。圖為熟麵烏龍麵品示意圖，非文中品牌。(本報資料照片)

冷熱都好吃 內行人分享煮出Q彈烏龍麵祕訣

2023-06-06 01:45
春水堂是一間連鎖茶館，除了有販售飲品，也有許多熟食可以選擇。（取材自春水堂臉書）

不只珍奶 台灣春水堂吃啥內行？老饕推1美食：真心不騙

2023-06-03 02:45
一名女網友試圖用家中鬆餅機製作鬆餅，掀開一看卻發生麵糊全部黏在機器上的慘況。（取材自臉書）

鬆餅變鬆土？她用家中鬆餅機 一開發現麵糊全部黏一團

2023-06-02 02:59
「大王具足蟲」拉麵。（取材自拉麵公子臉書粉絲團）

台「大王具足蟲拉麵」登上CNN 網嚇壞：台灣有飢荒嗎…

2023-05-31 22:49
鼎泰豐深受饕客喜愛。（本報資料照片）

鼎泰豐隱藏吃法 網紅大推1冷門品項「吃多次只記得這個」

2023-05-30 02:05

超人氣

更多 >
街拍不倫照大反轉…小三白富美 中石油書記才是被包養的那個？

街拍不倫照大反轉…小三白富美 中石油書記才是被包養的那個？
中國經濟步日本後塵墜入「失落十年」？美坐等揀便宜

中國經濟步日本後塵墜入「失落十年」？美坐等揀便宜
「牽手門」小三被起底 碩士學歷愛自拍、與正宮同公司

「牽手門」小三被起底 碩士學歷愛自拍、與正宮同公司
加州14歲神童大學畢業創172年來紀錄 成SpaceX最年輕工程師

加州14歲神童大學畢業創172年來紀錄 成SpaceX最年輕工程師
奶奶煮麵 女兒、3孫子吃完後離奇身亡 悲劇真相曝光

奶奶煮麵 女兒、3孫子吃完後離奇身亡 悲劇真相曝光