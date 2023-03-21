農藥殘留最多蔬果？這冠軍蟬聯8年 網哭：最愛都上榜了

蔬果示意圖。（取材自ingimage）

蔬果是我們每天不可少的食物，你知道那些蔬果容易殘留大量農藥嗎？營養師程涵宇在臉書 粉專分享美國驗出12種農藥殘留最多的蔬果，其中很多人愛吃的草莓竟然連續八年蟬聯第一。

12種農藥殘留最多的蔬果

1.草莓 2.菠菜 3.羽衣甘藍、芥菜 4.桃子 5.梨子 6.甜桃 7.蘋果 8.葡萄 9.甜椒及辣椒 10.櫻桃 11.藍莓 12.四季豆

資料來源：美國非營利環保組織（EWG）2023農產品農藥殘留指南

程涵宇營養師表示，這次公布的美國2023年蔬果農藥抽驗結果，共抽樣46種水果和蔬菜 ，樣本數46569件，測試前已經將農產品去皮、擦洗和清洗，仍發現有251種不同農藥殘留。蔬果殘留大量農藥，對於兒童健康傷害大，可能造成荷爾蒙失調、癌症 ，或對腦部發展及神經系統造成傷害。另外孕婦也需要特別留意。

該如何減少蔬果農藥殘留呢？程涵宇營養師建議以流動的水沖洗，再浸泡15分鐘，葉菜類要切除根部，一片片撕下清洗。甜椒、茄子等以流動水清洗，再切除蒂頭。苦瓜等瓜菜類，加碼用小毛刷輕刷凹面，再切除蒂頭。豆菜類以流動的水清洗，再剝除頭尾及老絲。草莓等連皮吃的水果，以流動的水清洗，再去除蒂頭。需要剝皮的水果如柑橘類，先清洗再去皮，避免農藥沾染到果肉。程涵宇營養師建議，烹煮蔬菜時候打開鍋蓋，減少農藥殘留。另外，若擔心殘留過量農藥，上述12種蔬果可以考慮買有機栽種的。

網友看完名單大驚，「哭哭 超喜歡草莓」、「好幾個最愛上榜」、「我今天才吃菠菜」、「還好我不愛吃草莓」、「最愛四季豆」、「我以為櫻桃、藍莓會更前面，蕃茄和玉米竟然沒上榜」。