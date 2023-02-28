我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

加州2007年後出生者 恐終生買不到菸

吳秀波兒把女友打到滿嘴血 「女人不聽話就收拾」

對眼睛也好 每天吃兩顆雞蛋 可降低疲勞及罹癌風險

聯合新聞網／即時報導
營養師建議每天吃兩顆雞蛋，能降低疲勞及罹癌風險。示意圖。（圖片來源／ingimage）
營養師建議每天吃兩顆雞蛋，能降低疲勞及罹癌風險。示意圖。（圖片來源／ingimage）

雞蛋究竟對身體好還是會造成心血管負擔、增加膽固醇攝取一直是營養界爭辯不休的熱門話題，不過近期專家指出，雞蛋提供的營養素不僅能減輕疲勞，可能還能幫助降低罹癌風險。

據每日郵報（Daily Mail）報導，營養師梅根（Megan Rossi）指出，之前很多人都認為吃蛋會增加膽固醇，但其實雞蛋的營養素遠超過我們的想像。一顆雞蛋含有的硒相當於人體每天所需的25%，這種抗氧化劑已經被證實與預防癌症有關。不僅如此，雞蛋中含有每日所需20%的維生素B12，能夠讓人減輕疲勞，其他的營養素也對眼睛相當有益。

梅根指出，雖然其他的食物也含有許多營養素，但雞蛋的營養是脂溶性的，所以人體能吸收得更好。

除此之外，雞蛋也是能補充蛋白質的重要來源。按國健署建議量，成人每日蛋白質建議攝取量為每公斤1.1功課，71歲以上則為1.2公克。舉例來說，70公斤的成年男子每天要攝取77公克的蛋白質，50公斤的女性則要攝取55公克的蛋白質。一顆雞蛋約為60公克重，蛋白質為6公克，因此只要吃兩個雞蛋，就能滿足女性近四分之一的蛋白質需求。

梅根也在文中提出，雞蛋中的蛋白質有身體修復肌肉、組織以及製造激素所需的9種必需胺基酸，這些胺基酸身體無法自行產生，因此必須由飲食攝取。

雞蛋 蛋白質 梅根

上一則

咖哩之王 泰國瑪莎曼咖哩

延伸閱讀

叔叔、嬸嬸怎麼了？威廉與凱特的孩子也討厭哈利與梅根

叔叔、嬸嬸怎麼了？威廉與凱特的孩子也討厭哈利與梅根
婆媳早就不和？卡蜜拉被揭罵梅根「心機騷貨」

婆媳早就不和？卡蜜拉被揭罵梅根「心機騷貨」
梅根當心啦…凱特要硬起來 把她擠一邊？

梅根當心啦…凱特要硬起來 把她擠一邊？
哈利、梅根出席查理加冕大典？皇室準備3套劇本應變

哈利、梅根出席查理加冕大典？皇室準備3套劇本應變

熱門新聞

網友自製的漢堡。（取材自臉書）

好市多「漢堡麵包」CP值高 內行人揭「這款」更好吃

2023-02-25 02:50
必勝客「呷霸王紅糟肉圓比薩」。（圖：必勝客提供）

臭豆腐、豬血糕之後 台連鎖店再出奇招推「肉圓比薩」

2023-02-21 02:11
星巴克推出加橄欖油的新咖啡飲品，義大利門市22日率先開賣，預計春季於南加州上市。（美聯社）

靈感來自CEO 星巴克賣加橄欖油的咖啡 春季南加州上市

2023-02-22 00:16
常見的紅蘿蔔也可以拿來做成韓式蘿蔔泡菜。（新華社）

紅蘿蔔泡菜酸甜可口 南韓太太教做俄羅斯國民菜餚

2023-02-24 02:20
高人氣能量飲料Prime的英國官網標示多款已售罄。（取材自Prime官網）

這款網紅能量飲料被瘋搶 空瓶借同學拍照都能收費

2023-02-27 00:42
希帝酒廠成為2023年奧斯卡電影博物館官方葡萄酒合作夥伴。(圖：法蘭絲提供)

今年奧斯卡喝什麼葡萄酒？影帝影后在後台喝這款

2023-02-23 02:25

超人氣

更多 >
好市多「高價」牛肉三明治試水溫 網友炸鍋了

好市多「高價」牛肉三明治試水溫 網友炸鍋了
每年學費逾6萬 全美20所最貴大學 5所在紐約

每年學費逾6萬 全美20所最貴大學 5所在紐約
一上車便遇害？蔡天鳳被拍到血流不止 頭部致命傷曝光

一上車便遇害？蔡天鳳被拍到血流不止 頭部致命傷曝光
In-N-Out將暫停此食品 消費者反應就跟瘋了一樣

In-N-Out將暫停此食品 消費者反應就跟瘋了一樣
北加租霸欠10.8萬 華女每天開車15小時送外賣還房貸

北加租霸欠10.8萬 華女每天開車15小時送外賣還房貸