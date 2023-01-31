情人節品嘗巧克力 起「白霜」是發霉？還能吃嗎？

（圖：健康醫療網提供）

下個月就是情人節，一個享受美味巧克力的浪漫節日。不過，你是否碰過巧克力表面出現白霜或白色斑點的情況呢？究竟是怎麼回事，還能吃嗎？現場科學（livescience）報導，這是一種稱為「霜化」或「巧克力開花」的自然反應，主要原因為保存方式不當，冷熱差距導致可可脂及糖分釋出白色結晶物。不過放心，這樣的巧克力仍然安全可食用。

澳洲塔斯馬尼亞大學的研究化學家內森基拉（Nathan Kilah）表示，巧克力是用可可豆製成的，這些可可豆經過發酵和烘烤，可引發產生美味風味的化學反應。

美國巧克力製造商傑森（Jason Vishnefske）表示，可可樹、豆莢和豆子被統稱為可可。每顆可可豆平均含有50%的可可脂和50%的可可纖維，可可脂是可可豆中的脂肪成分，可可纖維則是巧克力的深色部分。

可可纖維賦予巧克力的顏色與風味；可可脂則是豐潤的口感，當可可脂在人體溫度下融化，就是巧克力的美妙融化感。

當可可豆經過烘焙後，殼會脫落，將豆子磨成糊狀就稱為可可塊，也就是黑巧克力的原料；牛奶 巧克力是可可塊加入牛奶製成；白巧克力則是由可可脂與牛奶製成，但不含深色可可纖維，嚴格來說並不算巧克力。

可可產生脂肪霜和糖霜

當糖中的分子開始移動時，就會發生巧克力起霜，「兩種基本類型的起霜——脂肪霜和糖霜」。

「脂肪霜」是當可可脂因受熱、光照或保存不當時，游移到巧克力表面，出現白色光澤或白色斑點；「糖霜」則是巧克力處於潮濕環境，或從冰箱拿出來到潮濕的地方，就像從冰箱中拿出汽水會吸收水分，造成表面粗糙、多沙、有細小斑點，顯而易見。

當工廠生產巧克力時，加熱與冷卻液態巧克力的過程稱為「調溫」，賦予巧克力堅固質地、美麗光澤、滑順口感。不過，巧克力起霜會造成巧克力失去晶體結構，從而破壞融化感與風味失衡，糖、脂肪與可可纖維變得不協調、易碎、外觀不佳。

當巧克力起霜怎麼辦？

為了抑制脂肪起霜，大型巧克力廠商會使用降低可可脂、添加植物脂肪或植物油等方式；添加糖或可可粉，經過乾燥、粉化並去除大部分可可脂，也能在製造過程中將霜化現象減至最低。然而，添加物會影響可可風味，有時候嘗起來甚至會有蠟狀或軟黏口感。

不過，即使巧克力起霜後嘗起來有粉狀或砂礫口感，但基本上對人體健康無害。也幸好巧克力霜化容易恢復，適當的調溫能重新排列晶體結構並恢復光澤、脆口與滑順融化感。

專家表示，與其丟掉起霜的巧克力，不如透過快速微波來加熱，或是改造成不需要固態巧克力的美食 ，「製作巧克力鍋很棒而且很簡單，草莓沾巧克力是美國人最愛的美食之一。」

原文出處：

https://www.livescience.com/why-chocolate-turns-white

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資料來源：健康醫療網

https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=56117

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