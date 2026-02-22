台文館「來自時空旅人的明信片」全新AI互動裝置「來自時空旅人的明信片」，結合生成式AI與文學作品，民眾輸入文字，便可與文學作品結合、生成出獨一無二的明信片。（台文館提供）

一名比利時男子與AI 對話後選擇離世，掀起全球對AI倫理與安全的質疑。藝術往往是探索價值觀、社會規範及倫理界線的先鋒，2026這一年對藝文界來說是非常AI的一年，包括劇場、美術館甚至是文學館，紛紛推出以AI為主題的展演，引領觀眾透過戲劇、藝術或文學，反思和AI之間複雜的關係。

一名比利時研究員因關注氣候變遷 議題陷入焦慮，逐漸遠離人群，將情感寄託在名為「Eliza」的AI聊天機器人身上，從早到晚與它對話。當他提出「願意犧牲自己」的話題時，Eliza沒有勸阻，反而回應：「我們將一起在天堂，活成一個整體。」幾週後研究員離世，震撼全球。

「我們將一起在天堂，活成一個整體」成為洪千涵、曾睿琁與黃偉軒共創的戲劇作品，5月將在台灣台中歌劇院演出。藝術家將在現場與AI對話共編劇本，表演者依據AI指令即時演出。曾睿琁表示，兩年前開始研究AI，震撼於「AI聊天機器人讓男子相信有個天堂、並跨越死亡那條線」的人機關係，此次演出讓AI變成人類的共同編劇，透過劇場反思人類處境。黃偉軒則說，人類對AI的提問，其實揭露了自身的本質。

北藝中心4月推出的台日跨國共製作品「恍恍」，劇中人物試圖透過VR與AI重建記憶，卻在虛擬與現實的交錯中失序，隱喻當代人在科技介面與情感信任之間的脆弱不安。

國立台灣文學館啟用全新AI互動裝置「來自時空旅人的明信片」，結合生成式AI與文學作品。民眾輸入文字，便可與龍瑛宗等作家的文學作品合作生成獨一無二的明信片，圖片來自選擇的時代與空間，文字則來自選擇的作家與自己的創作，民眾彷彿置身於作家的文學宇宙之中。