我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

暴風雪來襲 紐約市明停課停學 19年來首見

LAX機場兩大便民措施停擺 致旅客受阻

非常AI的一年 2026從劇場、美術館到文學館都瘋AI

記者陳宛茜／台北即時報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
台文館「來自時空旅人的明信片」全新AI互動裝置「來自時空旅人的明信片」，結合生成式AI與文學作品，民眾輸入文字，便可與文學作品結合、生成出獨一無二的明信片。（台文館提供）
台文館「來自時空旅人的明信片」全新AI互動裝置「來自時空旅人的明信片」，結合生成式AI與文學作品，民眾輸入文字，便可與文學作品結合、生成出獨一無二的明信片。（台文館提供）

一名比利時男子與AI對話後選擇離世，掀起全球對AI倫理與安全的質疑。藝術往往是探索價值觀、社會規範及倫理界線的先鋒，2026這一年對藝文界來說是非常AI的一年，包括劇場、美術館甚至是文學館，紛紛推出以AI為主題的展演，引領觀眾透過戲劇、藝術或文學，反思和AI之間複雜的關係。

一名比利時研究員因關注氣候變遷議題陷入焦慮，逐漸遠離人群，將情感寄託在名為「Eliza」的AI聊天機器人身上，從早到晚與它對話。當他提出「願意犧牲自己」的話題時，Eliza沒有勸阻，反而回應：「我們將一起在天堂，活成一個整體。」幾週後研究員離世，震撼全球。

「我們將一起在天堂，活成一個整體」成為洪千涵、曾睿琁與黃偉軒共創的戲劇作品，5月將在台灣台中歌劇院演出。藝術家將在現場與AI對話共編劇本，表演者依據AI指令即時演出。曾睿琁表示，兩年前開始研究AI，震撼於「AI聊天機器人讓男子相信有個天堂、並跨越死亡那條線」的人機關係，此次演出讓AI變成人類的共同編劇，透過劇場反思人類處境。黃偉軒則說，人類對AI的提問，其實揭露了自身的本質。

北藝中心4月推出的台日跨國共製作品「恍恍」，劇中人物試圖透過VR與AI重建記憶，卻在虛擬與現實的交錯中失序，隱喻當代人在科技介面與情感信任之間的脆弱不安。

國立台灣文學館啟用全新AI互動裝置「來自時空旅人的明信片」，結合生成式AI與文學作品。民眾輸入文字，便可與龍瑛宗等作家的文學作品合作生成獨一無二的明信片，圖片來自選擇的時代與空間，文字則來自選擇的作家與自己的創作，民眾彷彿置身於作家的文學宇宙之中。

使用AI時，是否也可能竄改了歷史和記憶？新北市美術館此刻正展出的「如果這都不算AI，我有什麼好BI？」，將「AI」諧音連結「愛」、「BI」連結台語「悲哀」，改寫大眾熟知的流行歌詞「如果這都不算愛，我有什麼好悲哀」。展覽透過語言錯位與諧音轉寫，從日常生活經驗出發，探討AI生成影像、觀光消費與真偽敘事。如藝術家邱子晏的裝置藝術「悲哀的吊扇」，以殘舊的吊扇隱喻 AI自動生成圖像時的「破圖(視覺缺陷)」，幽默中引人深思。

新北市美術館「如果這都不算AI，我有什麼好BI？」展覽，，透過語言錯位與諧音轉寫...
新北市美術館「如果這都不算AI，我有什麼好BI？」展覽，，透過語言錯位與諧音轉寫，從日常生活經驗出發，探討AI生成影像、觀光消費中的敘事真偽。（新北市美術館提供 攝影／王世邦）
台文館「來自時空旅人的明信片」全新AI互動裝置「來自時空旅人的明信片」，結合生成...
台文館「來自時空旅人的明信片」全新AI互動裝置「來自時空旅人的明信片」，結合生成式AI與文學作品，民眾輸入文字，便可與文學作品結合、生成出獨一無二的明信片。（台文館提供）
新北市美術館「如果這都不算AI，我有什麼好BI？」展覽，，透過語言錯位與諧音轉寫...
新北市美術館「如果這都不算AI，我有什麼好BI？」展覽，，透過語言錯位與諧音轉寫，從日常生活經驗出發，探討AI生成影像、觀光消費中的敘事真偽。（新北市美術館提供 攝影／王世邦）
「如果這都不算AI，我有什麼好BI？」展覽中，藝術家邱子晏作品「悲哀的吊扇」，以...
「如果這都不算AI，我有什麼好BI？」展覽中，藝術家邱子晏作品「悲哀的吊扇」，以殘破的吊扇隱喻 AI自動生成圖像時的邏輯錯誤與視覺缺陷。（新北市美術館提供 攝影／王世邦）

世報陪您半世紀

AI 觀光 氣候變遷

上一則

中國新年

延伸閱讀

談藝／今年開幕 7博物館列必訪名單

談藝／今年開幕 7博物館列必訪名單
加拿大校園槍擊案嫌犯 曾與ChatGPT大量討論暴力

加拿大校園槍擊案嫌犯 曾與ChatGPT大量討論暴力
AI代理專屬社群Moltbook 人類只能瀏覽不能發文 引資安、AI統治憂慮

AI代理專屬社群Moltbook 人類只能瀏覽不能發文 引資安、AI統治憂慮
二十五年世副緣

二十五年世副緣

熱門新聞

（圖／想樂）

打不散的鴛鴦（上）

2026-02-20 01:00

過年吃年糕

2026-02-18 00:30
（圖／想樂）

打不散的鴛鴦（下）

2026-02-21 01:00
（圖／AI生成）

父親的小小失敗史（上）

2026-02-16 01:00
以上海話拍攝的電影「菜肉餛飩」於2025年底到2026年初在中國上映，內容描繪上海獨居老人的感情需要，其中取景地也在知名的國際飯店。作者金瑩與國際飯店內的電影海報廣告。(中央社)

「年輕老人」愛情故事獲共鳴 紀錄片「菜肉餛飩」呈現高齡化上海

2026-02-18 18:53
司提反的故事： 左，嬰兒才剛出生就被惡魔掉包。 中，母鹿養活幼嬰，主教親睹奇蹟。 右，司提反向父母解釋原委後，令人把惡童燒死。 Martino di Bartolomeo（1389-1434）畫作‘Seven Scenes from the Legend of St. Stephen’局部，德國施泰德藝術館館藏。（圖／韓璞提供）

掉包嬰兒

2026-02-15 01:00

超人氣

更多 >
谷愛凌的父親 是誰？

谷愛凌的父親 是誰？
退休夫婦郵輪旅後見帳單嚇壞 一個意外差點耗盡存款

退休夫婦郵輪旅後見帳單嚇壞 一個意外差點耗盡存款
她教一招「去除皂垢」只需用這2材料 浴缸清潔溜溜

她教一招「去除皂垢」只需用這2材料 浴缸清潔溜溜
紐約將迎十年來最大風雪恐降雪20吋 市府示警：周一早通勤極危險

紐約將迎十年來最大風雪恐降雪20吋 市府示警：周一早通勤極危險
最高法院救了川普一把 CNN：封殺對等關稅是送上大禮

最高法院救了川普一把 CNN：封殺對等關稅是送上大禮